Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar El reality está lejos de la recta final y ahora darán una nueva oportunidad para que aquellos famosos eliminados vuelan a participar. Sin embargo, tras la negativa de algunos de ellos, surgen nuevos nombres que podrían cambiarlo todo. ¿Quiénes son?







El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025. Telefe

MasterChef Celebrity está lejos de llegar a su fin, el ciclo de cocina y famosos sigue para adelante con la conducción de Wanda Nara y, en los últimos días, se confirmó que comenzó a grabarse el repechaje: una nueva oportunidad para volver a incluir aquellas figuras eliminadas durante la competencia. Sin embargo, los nombres que se filtraron darán que hablar.

Tras la salida de tres figuras del ciclo, que no aceptaron participar del repechaje, como en el caso de Eugenia Tobal, Valu Cervantes y el "Roña" Castro, la producción tuvo que salir a buscar caras nuevas y famosos que estén dispuestos a jugar para ganar.

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos Cronos Noticias A raíz de esto, Julieta Argenta en LAM dio más detalles sobre el tema: "Se empezó a grabar el repechaje de MasterChef Celebrity, hay nombres nuevos que van a llamar la atención", expresó.

En esa línea confirmó que si "seguimos con el universo Wanda Nara porque el que se sumó fue Rusherkig", el cantante dará que hablar, ya que fue pareja de Eugenia La China Suárez, antes del escándalo del wandagate y la separación entre el futbolista Mauro Icardi y Wanda Nara.

Otras de las incorporaciones son: "Ariel Puchetta, el cantante de Ráfaga, Esther Goris y Evelyn Botto por un ratito, como decirte dos o tres programas", aseguró la periodista.

Bajas en MasterChef Celebrity: Eugenia Tobal, Valu Cervantes y el "Roña" Castro, no van a regresar Según informó la periodista Laura Ubfal, los motivos de las bajas se vinculan estrictamente con compromisos laborales previos y proyectos personales de los protagonistas. La producción del reality que tiene como jurados a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, reorganizó el esquema de la competencia tras recibir la respuesta negativa de estas tres figuras clave. "No todos los exconcursantes quisieron aceptar su regreso al programa", señaló Ubfal, al confirmar que el equipo de trabajo debió adaptarse con rapidez a la situación. Esta postura de los famosos sorprendió a los seguidores del programa, quienes esperaban verlos nuevamente en acción frente al jurado.