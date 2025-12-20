IR A
IR A

Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar

El reality está lejos de la recta final y ahora darán una nueva oportunidad para que aquellos famosos eliminados vuelan a participar. Sin embargo, tras la negativa de algunos de ellos, surgen nuevos nombres que podrían cambiarlo todo. ¿Quiénes son?

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Telefe

MasterChef Celebrity está lejos de llegar a su fin, el ciclo de cocina y famosos sigue para adelante con la conducción de Wanda Nara y, en los últimos días, se confirmó que comenzó a grabarse el repechaje: una nueva oportunidad para volver a incluir aquellas figuras eliminadas durante la competencia. Sin embargo, los nombres que se filtraron darán que hablar.

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.
Te puede interesar:

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Tras la salida de tres figuras del ciclo, que no aceptaron participar del repechaje, como en el caso de Eugenia Tobal, Valu Cervantes y el "Roña" Castro, la producción tuvo que salir a buscar caras nuevas y famosos que estén dispuestos a jugar para ganar.

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos

A raíz de esto, Julieta Argenta en LAM dio más detalles sobre el tema: "Se empezó a grabar el repechaje de MasterChef Celebrity, hay nombres nuevos que van a llamar la atención", expresó.

En esa línea confirmó que si "seguimos con el universo Wanda Nara porque el que se sumó fue Rusherkig", el cantante dará que hablar, ya que fue pareja de Eugenia La China Suárez, antes del escándalo del wandagate y la separación entre el futbolista Mauro Icardi y Wanda Nara.

Otras de las incorporaciones son: "Ariel Puchetta, el cantante de Ráfaga, Esther Goris y Evelyn Botto por un ratito, como decirte dos o tres programas", aseguró la periodista.

Bajas en MasterChef Celebrity: Eugenia Tobal, Valu Cervantes y el "Roña" Castro, no van a regresar

Según informó la periodista Laura Ubfal, los motivos de las bajas se vinculan estrictamente con compromisos laborales previos y proyectos personales de los protagonistas. La producción del reality que tiene como jurados a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, reorganizó el esquema de la competencia tras recibir la respuesta negativa de estas tres figuras clave.

"No todos los exconcursantes quisieron aceptar su regreso al programa", señaló Ubfal, al confirmar que el equipo de trabajo debió adaptarse con rapidez a la situación. Esta postura de los famosos sorprendió a los seguidores del programa, quienes esperaban verlos nuevamente en acción frente al jurado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

El mediático usó su humor ácido característico para explicar el olvido.
play

"Quedó feliz": la insólita solución de Andy Chango tras olvidarse del cumpleaños de su mamá

Maxi López.
play

De MasterChef al streaming y una serie con Wanda Nara: los próximos pasos de Maxi López en Argentina

Dos participantes de pelearon en pleno programa.

Escándalo en MasterChef Celebrity: fuerte cruce entre dos participantes en pleno programa

Latorre reveló que la producción también tentó a su marido.

"No me quieren": Yanina Latorre reveló qué le hicieron para que no ingrese a MasterChef

últimas noticias

Donald Trump acelera su ofensiva contra Nicolás Maduro.

Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Hace 59 minutos
Conoce las localidades afectadas por el corte de luz. 

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 21 de diciembre

Hace 1 hora
El acusado mantenía vínculos con otros imputados en la causa. 

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un hombre acusado de reclutar a las víctimas

Hace 1 hora
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el avance de las energías limpias.

Orrego destacó la innovación de la primera ruta solar de Argentina: "San Juan demuestra que el futuro es con energía limpia"

Hace 1 hora
La aplicación del Banco Provincia tiene promociones especiales para Navidad.

Cómo son las promociones navideñas que tiene Cuenta DNI y qué hacer para aprovecharlas

Hace 1 hora