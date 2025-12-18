Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos La competencia gastronómica de Telefe, que conduce Wanda Nara, inicia una etapa decisiva con nuevas caras ante la negativa de varios eliminados para volver a las cocinas. Quienes no volverán y quiénes serán los nuevos participantes. + Seguir en







Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos. Cronos Noticias

Eugenia Tobal, Valu Cervantes y el "Roña" Castro decidieron no formar parte del repechaje de Masterchef Celebrity 2025 que comenzó sus grabaciones esta semana. La determinación de los exconcursantes obligó a las autoridades del canal a buscar sustitutos de manera inmediata para cubrir las vacantes en las estaciones de cocina.

Según informó la periodista Laura Ubfal, los motivos de las bajas se vinculan estrictamente con compromisos laborales previos y proyectos personales de los protagonistas. La producción del reality que tiene como jurados a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, reorganizó el esquema de la competencia tras recibir la respuesta negativa de estas tres figuras clave.

"No todos los exconcursantes quisieron aceptar su regreso al programa", señaló Ubfal, al confirmar que el equipo de trabajo debió adaptarse con rapidez a la situación. Esta postura de los famosos sorprendió a los seguidores del programa, quienes esperaban verlos nuevamente en acción frente al jurado.

La producción de Masterchef Celebrity busca juventud y frescura en el repechaje Evelyn Botto Revista Noticias Ante estas ausencias, la lista de participantes sumó nombres que no estaban en el plan inicial para aportar frescura al certamen. Evelyn Botto, de gran presente en el canal de streaming OLGA y reciente protagonista del musical de La Sirenita, es una de las posibles incorporaciones. Su llegada genera gran expectativa por el carisma que despliega en cada una de sus intervenciones mediáticas.

Otro de los convocados para esta revancha es el cantante Rusherking, quien este año incursionó en el mercado gastronómico con la apertura de su propio local de pastas. Su participación permitirá observar si sus conocimientos en el rubro privado se trasladan con éxito a los desafíos del programa. Además, su presencia despierta interés en las redes sociales por su vínculo pasado con la China Suárez y su actual cercanía con la conductora del ciclo.