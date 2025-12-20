La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación El reconocido chef sufrió un percance cardíaco mientras ascendía al volcán Lanín y permanece internado en San Martín de los Andes. El cirujano cardiovascular Fernando Cichero dio detalles sobre su estado. + Seguir en







Cristian Petersen luha por su vida.

Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Cristian Petersen, el chef que sufrió una afección cardíaca mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín y permanece internado en una clínica en San Martín de los Andes. El cirujano cardiovascular Fernando Cichero dio alentadores detalles sobre su estado y confirmó que la evolución es "muy buena" y que no necesita respirador artificial.

“Eso es una muy buena noticia. 50 por ciento arriba, rápidamente. Es buena la noticia de que le hayan sacado el respirador. No estarían complicados los pulmones” describió el profesional en el programa Tarde o temprano de El Trece.

Por su parte, en el parte médico comunicado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y del Hospital Ramón Carrillo, expresaron que "el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua".

Petersen Cristian Petersen sufrió una afección cardíaca y lucha por su vida. El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, el canal donde el chef trabajó muchos años difundió un mensaje en el que manifestó su acompañamiento y deseos de pronta recuperación: "Desde la familia de el Gourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento. Nuestros pensamientos están con él y su familia, enviando fuerza y confiando en su pronta recuperación”.