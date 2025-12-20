IR A
IR A

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

El reconocido chef sufrió un percance cardíaco mientras ascendía al volcán Lanín y permanece internado en San Martín de los Andes. El cirujano cardiovascular Fernando Cichero dio detalles sobre su estado.

Cristian Petersen luha por su vida. 

Cristian Petersen luha por su vida. 

Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Cristian Petersen, el chef que sufrió una afección cardíaca mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín y permanece internado en una clínica en San Martín de los Andes. El cirujano cardiovascular Fernando Cichero dio alentadores detalles sobre su estado y confirmó que la evolución es "muy buena" y que no necesita respirador artificial.

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.
Te puede interesar:

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

“Eso es una muy buena noticia. 50 por ciento arriba, rápidamente. Es buena la noticia de que le hayan sacado el respirador. No estarían complicados los pulmones” describió el profesional en el programa Tarde o temprano de El Trece.

Por su parte, en el parte médico comunicado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y del Hospital Ramón Carrillo, expresaron que "el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua".

Petersen
Cristian Petersen sufri&oacute; una afecci&oacute;n card&iacute;aca y lucha por su vida.&nbsp;

Cristian Petersen sufrió una afección cardíaca y lucha por su vida.

El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, el canal donde el chef trabajó muchos años difundió un mensaje en el que manifestó su acompañamiento y deseos de pronta recuperación: "Desde la familia de el Gourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento. Nuestros pensamientos están con él y su familia, enviando fuerza y confiando en su pronta recuperación”.

gourmet mensaje petersen

Noticias relacionadas

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández. 

Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

Hace 24 minutos
Cristian Petersen luha por su vida. 

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

Hace 27 minutos
La 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados se realiza en Foz de Iguazú, Brasil.

Milei asiste a la cumbre del Mercosur en Brasil, tras el aplazo del acuerdo con la Unión Europea

Hace 40 minutos
Lula da Silva y un seco recibimiento a Javier Milei en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.

El frío saludo entre Milei y Lula en el inicio de la Cumbre del Mercosur

Hace 41 minutos
Lula da Silva condenó la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.

Lula advirtió que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria"

Hace 1 hora