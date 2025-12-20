Estudiantes empata con Platense por la final del Trofeo de Campeones

El Pincha y el Calamar se estudian durante el primer tiempo.
Platense y Estudiantes definen el mejor equipo del año del fútbol argentino.
Estudiantes y Platense igualan en el Estadio Único de San Nicolás, en la final del Trofeo de Campeones del fútbol argentino. El Pincha, reciente campeón del Clausura, y el Calamar, quien se quedó con el Apertura en el primer semestre, se medirán para definir el mejor equipo del año. Dirige el árbitro Leandro Rey Hilfer.
Mientras que el presente de Platense es completamente distinto. Con Walter Zunino como DT, tras la sorpresiva salida de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez tras la consagración del Apertura y la mala campaña del Kily González en el Clausura.
El Calamar finalizó el Clausura en el último lugar de su zona con 12 puntos. Ahora, tendrá la posibilidad de dejar atrás los últimos meses y cerrar un año histórico con otro título.
Estudiantes vs. Platense, la gran final en San Nicolas: las formaciones
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Nuñez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Guido Mainero, Franco Zapiola; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.