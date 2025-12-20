Estudiantes vs Platense, por el Trofeo de Campeones: hora, formaciones y TV Los ganadores del trofeo Apertura y Clausura 2025 se enfrentan en el Estadio Único de San Nicolás para coronar el año con otra vuelta olímpica y la chance de disputar otros dos torneos. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Por + Seguir en







Estudiantes y Platense definen un nuevo campeón local. Redes sociales

Platense y Estudiantes de la Plata disputarán este sábado desde las 18 la final del Trofeo de Campeones 2025 y buscarán cerrar el año con un nuevo título, luego de que hayan obtenido el torneo Apertura y Clausura, respectivamente.

El encuentro se disputará en el Estadio Único de San Nicolás y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y acompañado por los asistentes Cristian Navarro y Pablo González. Mientras que el encargado del VAR será Pablo Dóvalo y el del AVAR será Lucas Germanotta.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se ganó el boleto a la gran final luego de coronar con el Clausura en Santiago del Estero, donde venció a Racing por penales, tras empatar 1-1 luego de 120 minutos. Se tratará de un partido clave para los platenses ya que puede marcar el fin de ciclo para varios jugadores como Santiago Ascacíbar, que es pretendido por River, mientras que el entrenador es seguido de cerca por Boca para reemplazar en el banco a Claudio Úbeda.

Trofeo de Campeones trofeo El Trofeo de Campeones que buscarán levantar Estudiantes de la Plata o Platense. Liga Profesional de Fútbol Por su parte, Platense hace más de un mes que no tiene competencia oficial ya que quedó eliminado de la fase inicial del segundo certamen local y arrastra 9 encuentros sin victorias, pero tiene el derecho de disputar la final en San Nicolás por haber ganado el Apertura 2025 ante Huracán en el estadio Madre de Ciudades.

Aquel equipo que se lleve la victoria esta tarde tendrá la chance de jugar por otras dos estrellas más: la Supercopa Internacional ante Rosario Central (primero en la tabla anual) y la Supercopa argentina (donde enfrentará al campeón de la Copa Argentina 2025, Independiente Rivadavia).