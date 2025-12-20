Los líderes del Mercosur expresaron su "decepción" por no firmar el tratado con la Unión Europea En un documento conjunto que se conoció tras la cumbre en Foz do Iguaçu, los mandatarios señalaron que el acuerdo comercial hubiera significado una "señal positiva" para el mundo. "Es el resultado de un equilibrio cuidadosamente alcanzado tras 26 años de negociaciones", afirmaron. Por + Seguir en







Los presidentes de los Estados parte del Mercosur cerraron este sábado su cumbre en Foz de Iguazú y terminó el mandato pro témpore de Brasil.

Este sábado, finalizó la 67° Cumbre de Presidentes del Mercosur y, mediante un comunicado, los presidentes de los países miembros expresaron su "decepción" por no haber logrado la firma para el tratado de libre comercio con la Unión Europea prevista para este encuentro "debido a la falta de consenso político en las instancias comunitarias europeas".

"El texto del Acuerdo es el resultado de un equilibrio cuidadosamente alcanzado tras 26 años de negociaciones y que su firma enviaría una señal positiva al mundo en la actual coyuntura internacional, fortaleciendo la integración entre ambos bloques", subrayaron en el documento que sintetizó el encuentro semestral entre los presidentes sudamericanos.

Por otra parte, manifestaron su "confianza en que la Unión Europea finalizará sus trámites internos que le permitan firmar el Acuerdo, para que la Presidencia Pro Tempore de turno y los Estados Partes puedan eventualmente fijar una posible fecha para la firma del acuerdo".

Después de que Italia se sumara al rechazo de Francia, Polonia y otros países, finalmente la firma del tratado comercial se postergó para enero. Según adelantó la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la nueva fecha propuesta por Bruselas será el día 12 del próximo mes.

En la última semana, cuando los países europeos debían votar sobre el acuerdo con el Mercosur en su encuentro en Bruselas, sucedieron unas masivas protestas protagonizadas por diferentes agricultores que consideran que el acuerdo los desfavorecería ante el ingreso de los productos sudamericanos. Ante esta situación, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, le solicitó personalmente a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aplazamiento de entre una semana y un mes para convencer a los agricultores italianos de aceptar el acuerdo, según relató el propio mandatario del país vecino.