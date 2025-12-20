Javier Milei asiste a la cumbre del Mercosur en Brasil, tras el aplazo del acuerdo con la Unión Europea

El Presidente confirmó recién el viernes su presencia en la reunión que se desarrolla este sábado en el Belmond Hotel das Cataratas, en Foz de Iguazú. El tratado con el bloque del Viejo Continente finalmente no se firmará este año.

La 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados se realiza en Foz de Iguazú, Brasil.

El presidente Javier Milei viaja este sábado a Foz de Iguazú, Brasil , para participar de la Cumbre del Mercosur en el Belmond Hotel das Cataratas, una presencia confirmada recién este viernes luego de varias dudas en el contexto de sus diferencias con el mandatario brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva . La reunión se da en un contexto marcado por la postergación del acuerdo comercial entre el bloque regional y la Unión Europea , que finalmente no se firmará este año.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , confirmó este jueves la postergación de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur hasta enero de 2026 . La decisión se tomó en el marco de la cumbre de líderes de los 27 en Bruselas, ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría cualificada necesaria para aprobar el texto esta semana.

El anuncio coincide con una jornada de alta tensión en la capital belga, donde cientos de agricultores se movilizaron para rechazar el tratado . Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía , que utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua luego de que los manifestantes lanzaran pirotecnia y objetos contra los edificios oficiales.

La demora responde principalmente al bloqueo de Francia y a las dudas de último momento de Italia . Lula reveló que la primera ministra Giorgia Meloni le solicitó tiempo adicional para analizar el pacto: "Meloni me dijo que, si tenemos paciencia de una semana, diez días, un mes, Italia estará con el acuerdo" , afirmó el mandatario.

El aplazamiento representa un revés para Alemania, España y la propia Comisión Europea , que buscaban cerrar el proceso este año. El sector agrícola europeo teme que la eliminación de aranceles facilite la llegada masiva de carne y granos sudamericanos , productos que consideran más competitivos debido a normativas de producción menos exigentes que las comunitarias.

Pese a que Brasil había advertido previamente que "no habrá más acuerdo" si no se firmaba este fin de semana, algo que Lula buscaba que se realice antes de entregarle la presidencia pro tempore del organismo a Paraguay, el bloque sudamericano aceptó la prórroga. El plazo adicional permitirá al gobierno italiano buscar mayores garantías de protección para su sector agropecuario antes de dar el visto bueno definitivo.

El frío saludo entre Javier Milei y Lula da Silva en el inicio de la Cumbre del Mercosur

En Foz de Iguazú volvió a verse un tenso y poco afectuoso encuentro con el anfitrión, el mandatario brasileño Luis Inácio "Lula" da Silva.

Durante el inicio de la actividad oficial, que incluía una "foto de familia" con las impactantes cataratas de fondo, se produjo un frío saludo entre el libertario y su par de Brasil, ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Lula da Silva: "Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria"

En la apertura de la 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en Foz de Iguazú, Brasil, el presidente Lula da Silva analizó la tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro y consideró que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo".

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía hoy se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado. Más de cuatro décadas después de la Guerra de Malvinas, el continente americano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional", afirmó.

