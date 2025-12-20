20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei asiste a la cumbre del Mercosur en Brasil, tras el aplazo del acuerdo con la Unión Europea

El Presidente confirmó recién el viernes su presencia en la reunión que se desarrolla este sábado en el Belmond Hotel das Cataratas, en Foz de Iguazú. El tratado con el bloque del Viejo Continente finalmente no se firmará este año.

Por
La 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados se realiza en Foz de Iguazú

La 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados se realiza en Foz de Iguazú, Brasil.

Mercosur

El presidente Javier Milei viaja este sábado a Foz de Iguazú, Brasil, para participar de la Cumbre del Mercosur en el Belmond Hotel das Cataratas, una presencia confirmada recién este viernes luego de varias dudas en el contexto de sus diferencias con el mandatario brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva. La reunión se da en un contexto marcado por la postergación del acuerdo comercial entre el bloque regional y la Unión Europea, que finalmente no se firmará este año.

Lula da Silva y un seco recibimiento a Javier Milei en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.
Te puede interesar:

El frío saludo entre Milei y Lula en el inicio de la Cumbre del Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó este jueves la postergación de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur hasta enero de 2026. La decisión se tomó en el marco de la cumbre de líderes de los 27 en Bruselas, ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría cualificada necesaria para aprobar el texto esta semana.

El anuncio coincide con una jornada de alta tensión en la capital belga, donde cientos de agricultores se movilizaron para rechazar el tratado. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua luego de que los manifestantes lanzaran pirotecnia y objetos contra los edificios oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mercosur/status/2002344259333026300&partner=&hide_thread=false

La demora responde principalmente al bloqueo de Francia y a las dudas de último momento de Italia. Lula reveló que la primera ministra Giorgia Meloni le solicitó tiempo adicional para analizar el pacto: "Meloni me dijo que, si tenemos paciencia de una semana, diez días, un mes, Italia estará con el acuerdo", afirmó el mandatario.

El aplazamiento representa un revés para Alemania, España y la propia Comisión Europea, que buscaban cerrar el proceso este año. El sector agrícola europeo teme que la eliminación de aranceles facilite la llegada masiva de carne y granos sudamericanos, productos que consideran más competitivos debido a normativas de producción menos exigentes que las comunitarias.

Pese a que Brasil había advertido previamente que "no habrá más acuerdo" si no se firmaba este fin de semana, algo que Lula buscaba que se realice antes de entregarle la presidencia pro tempore del organismo a Paraguay, el bloque sudamericano aceptó la prórroga. El plazo adicional permitirá al gobierno italiano buscar mayores garantías de protección para su sector agropecuario antes de dar el visto bueno definitivo.

El frío saludo entre Javier Milei y Lula da Silva en el inicio de la Cumbre del Mercosur

En Foz de Iguazú volvió a verse un tenso y poco afectuoso encuentro con el anfitrión, el mandatario brasileño Luis Inácio "Lula" da Silva.

Durante el inicio de la actividad oficial, que incluía una "foto de familia" con las impactantes cataratas de fondo, se produjo un frío saludo entre el libertario y su par de Brasil, ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Embed

Lula da Silva: "Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria"

En la apertura de la 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en Foz de Iguazú, Brasil, el presidente Lula da Silva analizó la tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro y consideró que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo".

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía hoy se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado. Más de cuatro décadas después de la Guerra de Malvinas, el continente americano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional", afirmó.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Kicillof: "Hace dos años sufrimos la política económica del Gobierno"

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

Lali volvió a responderle a Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

play

Milei le rindió homenaje a los dos soldados que se quitaron la vida

La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 

Discapacidad y Financiamiento Universitario: qué dicen las leyes que el oficialismo no pudo derogar

El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

El mandatario estuvo en los estudios del stream Carajo.

Milei: "Cuando terminaron las elecciones, el riesgo kuka se desplomó"

Rating Cero

El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández. 

Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

Cristian Petersen luha por su vida. 

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

Conmoción en el mundo televisivo y gastronómico por la salud de Petersen.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: se conoció el primer síntoma que alertó al guía de la excursión

El regreso del film al catálogo de streaming coincide con un renovado interés por las películas románticas de los años 2000.
play

Esta romántica película de Miley Cyrus llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: cómo se llama

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción argentina increíble, se trata de El hombre de tu vida, la novela nacional que ya está disponible en este sitio web y captó la atención de muchos televidentes.
play

El hombre de tu vida llegó a Netflix y escala como lo más visto para el fin de año: cuál es la trama

Karol G lució un look renovado en Hawái y generó repercusión internacional.

La impresionante transformación de Karol G para recibir el 2026: mirá su nuevo look

últimas noticias

El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández. 

Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

Hace 28 minutos
Cristian Petersen luha por su vida. 

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

Hace 31 minutos
La 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados se realiza en Foz de Iguazú, Brasil.

Milei asiste a la cumbre del Mercosur en Brasil, tras el aplazo del acuerdo con la Unión Europea

Hace 44 minutos
Lula da Silva y un seco recibimiento a Javier Milei en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.

El frío saludo entre Milei y Lula en el inicio de la Cumbre del Mercosur

Hace 45 minutos
Lula da Silva condenó la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.

Lula advirtió que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria"

Hace 1 hora