Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman

La Marcha del Orgullo en Mar del Plata tuvo como protagonista a Florencia Peña, que se instaló en la ciudad para su debut con Pretty Woman.
La actriz se subió a una carroza para celebrar la diversidad, minutos antes de encarar el estreno del musical en La Feliz.
La Marcha del Orgullo en Mar del Plata tuvo como protagonista a Florencia Peña, que se instaló en la ciudad para su debut con Pretty Woman.
La actriz se mostró cercana al público y los manifestantes, se sacó fotos, bailó, cantó y subió al escenario, y compartió la fiesta de la comunidad LGBTQ+ en sus redes sociales.
“Minutos antes del estreno, nos vinimos a la @MarchadelOrgulloMDP y nos subimos a la carroza de @extasis.mdp. Siempre del lado de la diversidad”, escribió, y subrayó su apoyo incondicional al colectivo.
El hecho de priorizar la presencia en la manifestación, un evento social y político, antes quedarse a descansar o concentrarse en la previa a una función clave, reafirmó el perfil activista de Peña y su conexión con las causas sociales.
Además, la mediática subió a una carroza para celebrar la diversidad, a horas de encarar el gran estreno en La Feliz de Pretty Woman, el musical, junto a Juan Ingaramo y bajo la dirección de Ricky Pashkus, en el Teatro Mar del Plata. La puesta en escena es una de las más importantes apuestas del complejo teatral para la temporada 2025-2026.