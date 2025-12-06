Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman La actriz se subió a una carroza para celebrar la diversidad, minutos antes de encarar el estreno del musical en La Feliz. + Seguir en







La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia. Redes sociales

La Marcha del Orgullo en Mar del Plata tuvo como protagonista a Florencia Peña, que se instaló en la ciudad para su debut con Pretty Woman.

La actriz se mostró cercana al público y los manifestantes, se sacó fotos, bailó, cantó y subió al escenario, y compartió la fiesta de la comunidad LGBTQ+ en sus redes sociales.

“Minutos antes del estreno, nos vinimos a la @MarchadelOrgulloMDP y nos subimos a la carroza de @extasis.mdp. Siempre del lado de la diversidad”, escribió, y subrayó su apoyo incondicional al colectivo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florencia Pena (@flor_de_p) El hecho de priorizar la presencia en la manifestación, un evento social y político, antes quedarse a descansar o concentrarse en la previa a una función clave, reafirmó el perfil activista de Peña y su conexión con las causas sociales.