Escándalo en el Concejo Deliberante en Mar del Plata: piñas entre taxistas y choferes de apps Un encuentro de la Comisión de Movilidad Urbana en el que se discutía la regulación de las aplicaciones de transporte terminó en un violento intercambio de gritos, insultos, empujones y golpes. Por Agregar C5N en









El Concejo Deliberante en Mar del Plata vivió un lunes caliente.

Una reunión en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en la que se discutía la regulación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata, terminó este lunes en un violento intercambio de gritos, insultos, empujones y golpes entre taxistas, remiseros y conductores de plataformas digitales, lo que derivó en la suspensión del debate.

Los incidentes ocurrieron alrededor de las 10, cuando habían transcurrido unos 20 minutos de reunión. El concejal Guido García, de la Coalición Cívica, presidente de la comisión, había comenzado a tratar los distintos expedientes incluidos en el orden del día, vinculados en su mayoría a proyectos, impulsados por diferentes bloques, para regular el transporte de pasajeros mediante aplicaciones.

Luego, dado que en el orden del día figuraban varias notas presentadas por asociaciones vinculadas a taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones, la comisión resolvió otorgarles la palabra a sus representantes. El primero en tomar la palabra fue Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que reúne a choferes de plataformas digitales. Los ánimos comenzaban a caldearse en el sector conocido como "la barra", donde se ubican el público y los invitados durante las reuniones de comisión.

Embed - Comisión de Movilidad Urbana - 8 de Junio de 2026 "Vinimos a exponer nuestra perspectiva para tratar de ayudar a quienes integran esta comisión con algunos conceptos, ya que somos quienes realizamos el trabajo de campo. En primer lugar, creemos que debe haber mayor responsabilidad por parte de los concejales. No podemos seguir dilatando esta situación, que ya genera conflictos en la calle", expresó Setzes, para luego proferir una afirmación que encendió la mecha del conflicto: "La actividad no es ilegal".

Ante esto, taxistas y remiseros comenzaron a responderle a los gritos, y remarcaron que las aplicaciones se encuentran prohibidas por ordenanza en el partido de General Pueyrredon. Setzes apenas pudo contraargumentar que "la actividad fue amparada por fallos judiciales en distintos puntos de la Argentina", cuando comenzaron los empujones y los ataques verbales entre los asistentes.

La escena fue escalando en violencia entre taxistas y remiseros contra choferes de aplicaciones, y los cruces se trasladaron al interior del recinto, con golpes de puño incluso sobre las bancas de algunos concejales, mientras los propios ediles intentaban llamar al orden y evitar una desgracia. Finalmente, García suspendió la reunión y el lugar fue desalojado, mientras el asunto que desató el conflicto continúa inconcluso.