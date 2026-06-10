Habló la madre del joven agredido por un rugbier en Mar del Plata: "Está vivo de milagro" Lorena pidió que los jueces cambien la carátula de la causa, actualmente fijada como lesiones dolosas. "Todos vieron el video se ve como lo empuja a mi hijo con un gran intento de querer matarlo", señaló a C5N. El atacante fue detenido a las pocas horas de escapar. Por Agregar C5N en









El incidente ocurrió cerca de Playa Grande.

La madre del joven de 22 años que, tras una discusión de tránsito, fue empujado por un rugbier y terminó atropellado por un auto en Mar del Plata, habló este miércoles con C5N, pidió un cambio de carátula en la causa y advirtió: "Está vivo de milagro". El hombre, protagonista de la discusión que casi termina en tragedia, fue detenido a las pocas horas y quedó acusado del delito de lesiones dolosas.

"Nosotros lo que estamos pidiendo es que cuando el fiscal actuó de oficio puso la carátula como lesiones leves, dolosas, lo cual me parece una locura porque si todos vieron el video se ve como Matías lo empuja a mi hijo con un gran intento de querer matarlo y luego darse vuelta e irse con un desprecio absoluto a la vida de mi hijo", señaló la mujer en una entrevista en el programa La Mañana.

Luego recordó que el atacante, "después de dos horas le envía un mensaje por celular pidiendo unas disculpas con una total liviandad". "Le pedimos al fiscal que no solo mire el resultado, mi hijo está vivo de milagro pero hoy lo podría tener en un cajón. Los violentos no pueden seguir libres", lamentó la mujer. "Este chico mañana puede volver a cometer lo mismo y esta vez matar a alguien", concluyó.

Cómo fue el incidente en Mar del Plata En la madrugada del domingo, la víctima, Valentín Lastra tuvo una discusión de tránsito con el atacante, Matías Fay, por motivos que hasta el momento se investigan.

Medios locales señalaron que Fay se acercó hasta quedar cara a cara con Valentín y le repitió en varias oportunidades que le pidiera perdón. En ese momento, el agresor lo empujó y provocó que el joven perdiera el equilibrio. Por dicho accionar, trastabilló hacia atrás y fue atropellado por un Peugeot 208 que circulaba por la calle Victoria Ocampo.