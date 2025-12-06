Video: así fue el emotivo reencuentro entre Maxi López y su hija Elle después de dejar MasterChef Celebrity El momento fue capturado en una conmovedora escena que la pareja del exfutbolista no tardó en compartir en sus redes sociales. + Seguir en







El exfutbolista volvió a Suiza donde nacerá su segundo hijo con la modelo. Instagram @officialmaxilopez El exfutbolista volvió a Suiza donde nacerá su segundo hijo con la modelo. Redes sociales

El exparticipante de MasterChef Celebrity Maxi López volvió a encontrarse con su hija Elle y su esposa, Daniela Christiansson, en Ginebra, que transita el último período de su segundo embarazo.

La mujer compartió el momento de la bienvenida la exfutbolista en el aeropuerto donde se ve a la niña corriendo y gritando hacia él para darle un abrazo. El conmovedor momento no tardó en viralizarse entre sus seguidores.

El exmarido de Wanda Nara volvió a su casa después de varias semanas en Buenos Aires, donde se posicionó como uno de los jugadores más carismáticos del reality de Telefe. Espera junto a la modelo la llegada de Lando, su segundo hijo juntos.

Sus seguidores celebraron la tierna escena familiar, llenando la publicación de comentarios positivos y emojis de corazón. Además, en Argentina pudo encontrarse con sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, que viven con la empresaria.