Video: así fue el emotivo reencuentro entre Maxi López y su hija Elle después de dejar MasterChef Celebrity

El exparticipante de MasterChef Celebrity Maxi López volvió a encontrarse con su hija Elle y su esposa, Daniela Christiansson, en Ginebra, que transita el último período de su segundo embarazo.
El momento fue capturado en una conmovedora escena que la pareja del exfutbolista no tardó en compartir en sus redes sociales.
La mujer compartió el momento de la bienvenida la exfutbolista en el aeropuerto donde se ve a la niña corriendo y gritando hacia él para darle un abrazo. El conmovedor momento no tardó en viralizarse entre sus seguidores.
El exmarido de Wanda Nara volvió a su casa después de varias semanas en Buenos Aires, donde se posicionó como uno de los jugadores más carismáticos del reality de Telefe. Espera junto a la modelo la llegada de Lando, su segundo hijo juntos.
Sus seguidores celebraron la tierna escena familiar, llenando la publicación de comentarios positivos y emojis de corazón. Además, en Argentina pudo encontrarse con sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, que viven con la empresaria.
La mujer de Maxi López es la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien está en pareja desde 2014; son padres de una hija llamada Elle y esperan otro bebé, viviendo juntos en Suiza y formando una familia consolidada. Durante un tiempo compartieron la vida familiar con los hijos mayores de Maxi de su relación con Wanda Nara hasta que volvieron a la Argentina para seguir a sus mamá y sus compromisos laborales.