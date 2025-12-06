Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi La empresaria volvió a encender la pelea fashion con una simple foto de su look diario yendo al colegio, pero con un accesorio millonario. + Seguir en







La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales. Redes Sociales

La empresaria Wanda Nara publicó una foto de su rutina diaria con un bolso de lujo y los usuarios no tardaron en relacionar la pose fashion con la cartera de colección que la actriz Eugenia "China" Suárez le regaló el futbolista Mauro Icardi.

La mediática compartió su look diario yendo al colegio, y si bien habló de su outfit deportivo, llamó la atención su cartera de marca Bottega Veneta, que cuesta 10 mil euros, que llevaba colgada del brazo.

Wanda Nara en IG Redes Sociales Sus seguidores lo tomaron como una indirecta a la cantante y una vuelta a la tensión por la famosa disputa que incluyó al exmarido de la conductora de MasterChef Celebrity y padre de sus dos hijas menores.