Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

La empresaria volvió a encender la pelea fashion con una simple foto de su look diario yendo al colegio, pero con un accesorio millonario.

La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Redes Sociales

La empresaria Wanda Nara publicó una foto de su rutina diaria con un bolso de lujo y los usuarios no tardaron en relacionar la pose fashion con la cartera de colección que la actriz Eugenia "China" Suárez le regaló el futbolista Mauro Icardi.

La mediática compartió su look diario yendo al colegio, y si bien habló de su outfit deportivo, llamó la atención su cartera de marca Bottega Veneta, que cuesta 10 mil euros, que llevaba colgada del brazo.

Wanda Nara en IG

Sus seguidores lo tomaron como una indirecta a la cantante y una vuelta a la tensión por la famosa disputa que incluyó al exmarido de la conductora de MasterChef Celebrity y padre de sus dos hijas menores.

Wanda Nara en Instagram

La pieza clave: que es el Andiamo Tote Large

El accesorio que usó Wanda Nara en una de sus historias de Instagram es el Andiamo Tote Large de Bottega Veneta, una pieza de lujo que ronda los 10.000 euros y que se convirtió en un ítem fetiche entre las celebrities del mundo. De líneas limpias, el trenzado característico de la casa italiana (el intrecciato) y su herraje metálico, el modelo representa la esencia del nuevo lujo: sobrio, elegante y con un aire de poder.

