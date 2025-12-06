La polémica explicación de Luciana Salazar: ¿por qué puso en venta su vestidor y la colección de Matilda? La iniciativa, que va desde vestidos de $28.000 hasta uno de marca internacional de más de $1.300.000, causó indignación por el motivo de su decisión. + Seguir en







La vedette y su hija se sumaron a la moda circular y fueron tendencia. Redes sociales

En las últimas horas, Luciana Salazar fue tendencia en redes porque abrió su lujoso vestidor y anunció la venta de una parte de su guardarropa de alta gama y la ropa de colección de su hija Matilda.

La vedette se sumó a la cuenta Renova tu vestidor, una plataforma especializada en moda circular, y que es actualmente es común donar o vender la ropa que ya no se usa: "No soy de repetir mucho la ropa”, dijo.

La actriz fue consultada por esta nueva iniciativa en Puro Show, en El Trece, y aseguró que "cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho”.

Agregó: “Lo vi como una oportunidad para sacarme cosas de encima, porque llega un momento en el que hay cosas que las puedo regalar, las puedo donar, pero hay otras que no puedo”, aseguró la mediática.