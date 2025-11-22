La actriz Eugenia "China" Suárez ya volvió a Turquía, y dio detalles de su estadía en la Argentina que tuvo momentos no tan glamorosos, como una impactante quemadura en su cuerpo.
Tras el estreno de su nueva serie, la mediática decidió compartir imágenes inéditas del rodaje en San Martín de los Andes y un momento no tan glamoroso.
Luego del estreno de la nueva serie, Hija del fuego, la mediática compartió las imágenes inéditas del rodaje en San Martín de los Andes para Disney+. Se vio el clima helado y los desafíos de la filmación, y el accidente por una bolsa de agua caliente.
"¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente? #lahijadelfuego", dijo la cantante y acompañó la frase con un emoji de calavera, y el hashtag #lahijadelfuego.
Lejos de intentar tapar el episodio, decidió compartir la anécdota con sus seguidores, mostrando el lado menos conocido y más sacrificado de su trabajo, en un thriller con elementos de romance y melodrama.
La serie Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda que protagoniza Eugenia "China" Suárez trata sobre Clara Cortéz, una mujer que regresa a su pueblo natal en la Patagonia argentina bajo la identidad de Letizia para vengarse por la muerte de su madre.
Tras ganarse la confianza de los habitantes, inicia un plan de venganza contra todos los que encubrieron el asesinato, involucrando crímenes brutales y descubriendo los secretos del pueblo.