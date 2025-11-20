Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

La modelo desfiló en la prueba del traje de baño y su caminata por el escenario del Impact Arena de Pak Kret causó furor en las redes. Este jueves se conocerá quién de las 120 mujeres candidatas se coronará en el certamen.

La competencia de Miss Universo 2025 tendrá este jueves la coronación en Tailandia y la edición 74° de la competencia tendrá una representación argentina. Se trata de Aldana Masset , quien causó furor en las últimas horas y es una de las candidatas para llevarse la coronación mundial .

La oriunda de Valle María, Entre Ríos, tiene 25 años y tiene un amplio trayecto laboral en el mundo del modelaje, la música y se desempeña como asesora de imagen. Desde hace varios años busca dedicarse de lleno en el ambiente musical, al punto tal que recientemente comenzó a escribir sus propias canciones.

“Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, supo contar durante una entrevista e incluso del 2022 al 2023 tuvo un breve paso como vocalista a la banda de música tropical argentina Agapornis, tras la renuncia de Melina Brizuela, quien era la cantante principal.

En su canal de YouTube hay muchos videos en los que se muestra mientras canta y toca la guitarra covers de Sin Bandera, Camilo, J Balvin, Tini, entre otros. “Fue un aprendizaje enorme. Me dio confianza y herramientas para enfrentar momentos de mucha presión”, recordó sobre su paso por la banda.

Sin embargo, también se introdujo en el mundo del modelaje desde muy joven. “Siempre me gustó todo este mundo, siento que nací para esto. No tengo recuerdo que no sea cantando frente a un espejo, caminando con zapatos en los pasillos y haciendo shows a toda mi familia”, aseguró.

Además, la modelo había participado anteriormente de Miss Universo Argentina en 2019, donde se convirtió en la primera entrerriana en imponerse en los últimos 70 años, dado que la última había sido la Coca Sarli, en 1955.

Actualmente, vive en Brasil con su novio, el futbolista argentino Fausto Vera, actual jugador de Atlético Mineiro.

Aldana Masset Fausto Vera

Miss Universo 2025: a qué hora será la coronación y cómo verlo en vivo

Aldana Masset causó furor durante la prueba en traje de baño en su paso por el escenario del Impact Arena de Pak Kret que fascinó no solo al público presente, sino también al jurado del certamen. Su bikini verde y el pelo ondeado no hicieron más que cautivar a todos los que presenciaron el evento.

La gran final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre de 2025 y por la diferencia horaria con Tailandia, en varios países de América (como Estados Unidos y Centroamérica), la transmisión en vivo se podrá ver durante la noche del jueves 20 de noviembre. En Argentina se transmitirá ese día a las 22.

miss universo

La transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del certamen y estará disponible para todo el mundo en el idioma original del evento. Sin embargo, la plataforma también ofrecerá subtítulos en español.

A lo largo de la ceremonia, las concursantes enfrentarán distintas instancias en las que deberán mostrar sus habilidades de comunicación, su presencia en el escenario, su carisma y su compromiso con causas sociales.

La ganadora se convertirá en embajadora de causas sociales, participará en campañas solidarias, realizará trabajo comunitario y liderará iniciativas vinculadas a derechos humanos, salud, educación e igualdad de género.