Wanda Nara nombró a una participante de MasterChef Celebrity como su sucesora

La conductora del programa se vio reflejada en las actitudes que tomó una de las aspirantes y no dudó en catalogarla como ella misma.

La conductora de MasterChef Celebrity Argentina, Wanda Nara, tiene muy buena relación con los participantes del programa y, tanto es así, que decidió nombrar como su sucesora a una de las más destacadas del reality.

Todo sucedió cuando Sofía Gonet presentó su plato frente al jurado y Nara le consultó: “¿Qué es lo que te saca tanto, Reini?” , en referencia a que se había mostrado enojada y alterada mientras cocinaba.

"Me vuelvo loca, enloquezco, pero enloquezco por todo, en cualquier ámbito de la vida, los vínculos, la plata, las amistades, problemas de familia...", respondió la participante. Esto fue lo que generó la empatía de la conductora, quien no dudó en levantarle el ánimo.

Fue entonces que le dijo: "Empezá a organizarte porque si yo tuviera que elegir a una de las chicas nuevas, como del momento, una sucesora, te veo mucho". “Ya está con esto, ya gané”, sumó La Reini emocionada y sumó en broma: “Chau a la competencia, no me importa MasterChef, sigan cocinando".

Cabe destacar que, en varias ocasiones del programa, Gonet hizo referencia a que siempre estuvo del Team Wanda y dijo delante de las cámaras que nunca sería del equipo de Eugenia China Suárez. De este modo, sellaron su buena relación.

Maxi López rompió en llanto en MasterChef Celebrity y abrazó a Wanda Nara: "La voy a convencer"

La pareja de Wanda Nara y Maxi López es uno de los atractivos de MasterChef Celebrity y ambos vivieron un momento emotivo al referirse de la situación del exjugador y su viaje constante para ver a sus dos familias: su pareja e hijo y en Argentina sus otros hijos. Ante esto, hizo una promesa.

López espera con Daniela Christiansson la llegada de su segundo hijo. Todo se desencadenó a partir de una pregunta directa de Wanda, quien le consultó qué era lo más complicado de tener a los chicos a la distancia y de vivir también el embarazo desde lejos.

La respuesta de López fue breve pero muy significativa: “Que te la pasás extrañando. Allá, acá”. Tras pronunciar esas palabras, el exfutbolista se quebró y comenzó a llorar, dificultando la continuidad de la charla. Ante esa escena, Wanda intentó aliviar el momento con un comentario en tono de broma: “No me hagas llorar, Maxi”.

Embed Maxi Lopez se emocionó hasta las lágrimas al hablar de tener a su familia dividida en dos continentes y terminó en un abrazo con Wanda.#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/cSKcBgdKVb — emi (@eeemiliano) November 21, 2025

A pesar de los intentos de la conductora por contenerlo, Maxi no logró detener el llanto, lo que motivó que Wanda se acercara para abrazarlo al ver que no lograba calmarse. “No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo abracé a Maxi”, expresó ella, remarcando que, más allá de todo, lo fundamental es que los chicos están bien.

El exjugador explicó que intenta estar presente tanto en un lugar como en otro, pero que la distancia le pesa muchísimo. “Es difícil. Trato de estar presente acá y allá me cuesta. Me pasa ahora que extraño muchísimo a ‘la piccola’ (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos de acá”, confesó.