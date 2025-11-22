IR A
IR A

Wanda Nara nombró a una participante de MasterChef Celebrity como su sucesora

La conductora del programa se vio reflejada en las actitudes que tomó una de las aspirantes y no dudó en catalogarla como ella misma.

Wanda nombró a La Reini como su reemplazo.

Wanda nombró a La Reini como su reemplazo.

Redes Sociales

La conductora de MasterChef Celebrity Argentina, Wanda Nara, tiene muy buena relación con los participantes del programa y, tanto es así, que decidió nombrar como su sucesora a una de las más destacadas del reality.

Maxi López le hizo una promesa a sus hijos.
Te puede interesar:

Maxi López rompió en llanto en MasterChef Celebrity y abrazó a Wanda Nara: "La voy a convencer"

Todo sucedió cuando Sofía Gonet presentó su plato frente al jurado y Nara le consultó: “¿Qué es lo que te saca tanto, Reini?”, en referencia a que se había mostrado enojada y alterada mientras cocinaba.

"Me vuelvo loca, enloquezco, pero enloquezco por todo, en cualquier ámbito de la vida, los vínculos, la plata, las amistades, problemas de familia...", respondió la participante. Esto fue lo que generó la empatía de la conductora, quien no dudó en levantarle el ánimo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1991327999267074197&partner=&hide_thread=false

Fue entonces que le dijo: "Empezá a organizarte porque si yo tuviera que elegir a una de las chicas nuevas, como del momento, una sucesora, te veo mucho". “Ya está con esto, ya gané”, sumó La Reini emocionada y sumó en broma: “Chau a la competencia, no me importa MasterChef, sigan cocinando".

Cabe destacar que, en varias ocasiones del programa, Gonet hizo referencia a que siempre estuvo del Team Wanda y dijo delante de las cámaras que nunca sería del equipo de Eugenia China Suárez. De este modo, sellaron su buena relación.

Maxi López rompió en llanto en MasterChef Celebrity y abrazó a Wanda Nara: "La voy a convencer"

La pareja de Wanda Nara y Maxi López es uno de los atractivos de MasterChef Celebrity y ambos vivieron un momento emotivo al referirse de la situación del exjugador y su viaje constante para ver a sus dos familias: su pareja e hijo y en Argentina sus otros hijos. Ante esto, hizo una promesa.

López espera con Daniela Christiansson la llegada de su segundo hijo. Todo se desencadenó a partir de una pregunta directa de Wanda, quien le consultó qué era lo más complicado de tener a los chicos a la distancia y de vivir también el embarazo desde lejos.

La respuesta de López fue breve pero muy significativa: “Que te la pasás extrañando. Allá, acá”. Tras pronunciar esas palabras, el exfutbolista se quebró y comenzó a llorar, dificultando la continuidad de la charla. Ante esa escena, Wanda intentó aliviar el momento con un comentario en tono de broma: “No me hagas llorar, Maxi”.

Embed

A pesar de los intentos de la conductora por contenerlo, Maxi no logró detener el llanto, lo que motivó que Wanda se acercara para abrazarlo al ver que no lograba calmarse. “No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo abracé a Maxi”, expresó ella, remarcando que, más allá de todo, lo fundamental es que los chicos están bien.

El exjugador explicó que intenta estar presente tanto en un lugar como en otro, pero que la distancia le pesa muchísimo. “Es difícil. Trato de estar presente acá y allá me cuesta. Me pasa ahora que extraño muchísimo a ‘la piccola’ (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos de acá”, confesó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

Wanda anunció un incipiente romance en el reality de cocina .
play

Arde la cocina: Wanda Nara anunció que "ya está sucediendo" un romance en MasterChef Celebrity

El futbolista mantiene un litigio con la conductora por la patria potestad de las menores.

Tras desafiar a la Justicia en lo de Susana Giménez, Wanda Nara debe pagar la primer multa millonaria

La China Suárez también será entrevistada este lunes en el programa de Moria Casán.
play

Nadie lo esperaba: la China Suárez sorprendió con una confesión sobre Mauro Icardi: "No me lo podían..."

Las mediáticas siguen en conflicto.

La China Suárez apuntó sutilmente contra Wanda Nara: "Estoy con ganas de vengarme"

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

últimas noticias

Las autoridades provinciales dispusieron un fuerte despliegue en Recreo para recuperar el cuerpo del río.

Macabro hallazgo en Santa Fe: fue a pescar y encontró un cuerpo flotando en las orillas del río Salado

Hace 6 minutos
Messi y una infinidad de grandes momentos vividos en Barcelona, cuyos hinchas no lo olvidan.

Video: en el regreso de Barcelona al Camp Nou, los hinchas pidieron por Messi

Hace 33 minutos
Los delincuentes le robaron ahorros en efectivo.

Violento asalto a una jubilada en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

Hace 1 hora
Leé todo lo que se sabe sobre este caso que estremeció a todos

Confesó 79 ataques y fue descubierto por una carta: la historia del asesino serial conocido como el Vampiro de Düsseldorf

Hace 1 hora
Tatum explicó que el rodaje de la película está siendo casi tan descomunal.

Channing Tatum reveló que Marvel prepara un mega evento y él estará presente: de qué forma será

Hace 1 hora