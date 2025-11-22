"Canalizo mucha energía a través de mis manos": Ariana Grande aclaró su vínculo con Cynthia Erivo

La relación excepcionalmente cercana entre la cantante Ariana Grande y su coprotagonista en la película Wicked, Cynthia Erivo, se convirtió en uno de los temas más viralizados y comentados en las redes sociales, durante la gira de prensa.
La actriz y cantante estadounidense explicó cuál es la relación que la une a su compañera de reparto en Wicked y que llamó la atención de sus seguidores.
Tanto es así que, los fanáticos notaron y grabaron la forma llamativa en que Grande tomaba de la mano a Erivo en distintas apariciones públicas. Finalmente, la cantante estadounidense habló sobre el tema una entrevista en el podcast Good Hang with Amy Poehler.
Sí, canalizo mucha energía a través de mis manos. Por eso, siempre estoy agarrando una mano, siempre estoy apretando algo”, comentó Grande sobre el contacto físico frecuente con su colega.
Además, la intérprete de pop y R&B aseguró que es una forma de dar soporte o contención a quien lo necesite en ese momento: "A menudo depende de con quién esté; me gusta transmitir apoyo, energía y demás”, argumentó.
De esta forma, la famosa despejó las especulaciones sobre la naturaleza del vínculo con su compañera de rodaje, y aseguró que sólo se trata de una forma de ser y de una profunda amistad.