"Canalizo mucha energía a través de mis manos": Ariana Grande aclaró su vínculo con Cynthia Erivo

La actriz y cantante estadounidense explicó cuál es la relación que la une a su compañera de reparto en Wicked y que llamó la atención de sus seguidores.

La cercanía entre las famosas había generado numerosos videos virales y debates en redes sociales.

La cercanía entre las famosas había generado numerosos videos virales y debates en redes sociales.

La relación excepcionalmente cercana entre la cantante Ariana Grande y su coprotagonista en la película Wicked, Cynthia Erivo, se convirtió en uno de los temas más viralizados y comentados en las redes sociales, durante la gira de prensa.

La mediática mostró una foto impactante de una quemadura que sufrió en el rodaje.
Tanto es así que, los fanáticos notaron y grabaron la forma llamativa en que Grande tomaba de la mano a Erivo en distintas apariciones públicas. Finalmente, la cantante estadounidense habló sobre el tema una entrevista en el podcast Good Hang with Amy Poehler.

Sí, canalizo mucha energía a través de mis manos. Por eso, siempre estoy agarrando una mano, siempre estoy apretando algo”, comentó Grande sobre el contacto físico frecuente con su colega.

Además, la intérprete de pop y R&B aseguró que es una forma de dar soporte o contención a quien lo necesite en ese momento: "A menudo depende de con quién esté; me gusta transmitir apoyo, energía y demás”, argumentó.

De esta forma, la famosa despejó las especulaciones sobre la naturaleza del vínculo con su compañera de rodaje, y aseguró que sólo se trata de una forma de ser y de una profunda amistad.

