"Canalizo mucha energía a través de mis manos": Ariana Grande aclaró su vínculo con Cynthia Erivo La actriz y cantante estadounidense explicó cuál es la relación que la une a su compañera de reparto en Wicked y que llamó la atención de sus seguidores.







La cercanía entre las famosas había generado numerosos videos virales y debates en redes sociales. Redes Sociales

La relación excepcionalmente cercana entre la cantante Ariana Grande y su coprotagonista en la película Wicked, Cynthia Erivo, se convirtió en uno de los temas más viralizados y comentados en las redes sociales, durante la gira de prensa.

Tanto es así que, los fanáticos notaron y grabaron la forma llamativa en que Grande tomaba de la mano a Erivo en distintas apariciones públicas. Finalmente, la cantante estadounidense habló sobre el tema una entrevista en el podcast Good Hang with Amy Poehler.

Sí, canalizo mucha energía a través de mis manos. Por eso, siempre estoy agarrando una mano, siempre estoy apretando algo”, comentó Grande sobre el contacto físico frecuente con su colega.

Embed "Incomodo"



Por este compilado de momentos extraños que protagonizan Ariana Grande y Cynthia Erivo.pic.twitter.com/ZHU4x4YSuQ https://t.co/KxOnMXUZ8P — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 17, 2025 Además, la intérprete de pop y R&B aseguró que es una forma de dar soporte o contención a quien lo necesite en ese momento: "A menudo depende de con quién esté; me gusta transmitir apoyo, energía y demás”, argumentó.