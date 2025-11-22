22 de noviembre de 2025 Inicio
Tras la polémica, la policía suspendida por vender contenido explícito subió un nuevo video

La agente fue apartada de la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires por utilizar el uniforme oficial en el material que compartía en Tik Tok, X y Only Fans. "¿Querés una fotito?", pregunta ahora a sus seguidores.

La policía es identificada como Nicole V. 

Crece la polémica entorno a la la polícia de la Ciudad de Buenos Aires que fue apartada luego de que saliera a la luz que vendía y compartía contenido erótico en redes sociales. La agente redobló la apuesta este viernes por la noche y subió un nuevo video en Tik Tok con el uniforme de la fuerza preguntándole a sus seguidores "¿Querés una fotito?.

Lejos de recluirse y mantener un perfil bajo, la agente se hizo eco de las noticias que la pusieron en el foco del escándalo. En el material audiovisual que compartió se la puede ver caminando en el interior de un country privado donde una tercera persona la reconoce y le pregunta si era la oficial Nicole. "Sí, ¿por qué?", le responde la oficial. "Soy muy fan tuyo te sigo en todas las redes. ¿No me podés regalar una foto por favor?, vuelve a preguntarle la falsa seguidora.

Fue en ese momento que la policía agarra el celular y procede a sacarse una foto provocativa de la parte trasera de su cuerpo. "Ahí está. Nos vemos", le responde luego.

Los motivos por los que la policía de la Ciudad fue apartada de la fuerza

El escándalo comenzó cuando la mujer pidió licencia médica en la fuerza y la junta de la Policía de la Ciudad le realizó diversos estudios para determinar su aptitud psicofísica. En la investigación salió a la luz que la agente tenía distintas cuentas en las plataformas ya mencionadas donde compartía el contenido sexual explícito en sus tiempos libres.

“Se observa a la oficial junto a otra persona jugando al pool, ambas vistiendo el uniforme institucional sin distintivos identificatorios”, indicaron las autoridades en el informe oficial.

Además marcaron que la conducta de la agente “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

Cuando las autoridades tomaron conocimiento del hecho, la Policía porteña le inició un sumario y fue suspendida de su cargo. El 16 de octubre fue pasada a disponibilidad, por lo que no podrá ejercer el cargo.

