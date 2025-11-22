22 de noviembre de 2025 Inicio
Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Granate busca levantar su segundo título en este certamen, mientras que el Galo, vigente subcampeón de la Libertadores, dará pelea. Mauricio Pellegrino y Jorge Sampaoli pondrán en cancha sus formaciones ideales.

El partido comienza a las 17.

En una nueva final de la Copa Sudamericana, Lanús enfrenta Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, Paraguay, y tendrá la presencia de miles hinchas argentinos que buscan coronar su segundo título en esta competencia. Mientras que, el equipo de Jorge Sampaoli cuenta con el equipo ideal para batallar.

El Granate viene de superar 3 a 1 a Atlético Tucumán y, así, pudo clasificar a los playoffs de la Zona B del Torneo Clausura. Pero en medio de ese buen semestre, también definirá un título internacional. Solo perdió uno de los últimos 13 partidos y se posiciona como uno de los candidatos firmes a un gran 2026.

Lanus San Lorenzo

Para poder llegar a esta instancia, eliminó a Vasco Da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello. Luego, sacó a Central Córdoba por penales, Fluminense en el Maracaná y la U. de Chile en un partido que tuvo de todo. Para este partido, Mauricio Pellegrino contará con sus mejores hombres.

Por otro lado, el Galo tuvo que cambiar de entrenador en el medio del año, a pesar de haber ganado el Campeonato Mineiro con autoridad. Pero se encuentra décimo en el Brasileiraro, alejado de lo que le brindará la próxima Copa Libertadores. Para poder llegar a la final, sacó a Cienciano, Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

sampaoli mineiro

El encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco y contará con la presencia de hinchas desde todas partes del mundo. Autos, micros, aviones y más transportes se encuentran repletos de gente que va a alentar a Lanús.

Lanús vs. Atlético Mineiro: hora y TV

  • Hora: 17
  • Árbitro: Piero Maza
  • VAR: Juan Lara
  • TV: ESPN y D Sports
  • Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

Lanús vs. Atlético Mineiro: formaciones

  • Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

  • Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.
