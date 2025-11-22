Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones El Granate busca levantar su segundo título en este certamen, mientras que el Galo, vigente subcampeón de la Libertadores, dará pelea. Mauricio Pellegrino y Jorge Sampaoli pondrán en cancha sus formaciones ideales. Por







El partido comienza a las 17. Redes sociales

En una nueva final de la Copa Sudamericana, Lanús enfrenta Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, Paraguay, y tendrá la presencia de miles hinchas argentinos que buscan coronar su segundo título en esta competencia. Mientras que, el equipo de Jorge Sampaoli cuenta con el equipo ideal para batallar.

El Granate viene de superar 3 a 1 a Atlético Tucumán y, así, pudo clasificar a los playoffs de la Zona B del Torneo Clausura. Pero en medio de ese buen semestre, también definirá un título internacional. Solo perdió uno de los últimos 13 partidos y se posiciona como uno de los candidatos firmes a un gran 2026.

Lanus San Lorenzo @clublanus Para poder llegar a esta instancia, eliminó a Vasco Da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello. Luego, sacó a Central Córdoba por penales, Fluminense en el Maracaná y la U. de Chile en un partido que tuvo de todo. Para este partido, Mauricio Pellegrino contará con sus mejores hombres.

Por otro lado, el Galo tuvo que cambiar de entrenador en el medio del año, a pesar de haber ganado el Campeonato Mineiro con autoridad. Pero se encuentra décimo en el Brasileiraro, alejado de lo que le brindará la próxima Copa Libertadores. Para poder llegar a la final, sacó a Cienciano, Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

sampaoli mineiro El encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco y contará con la presencia de hinchas desde todas partes del mundo. Autos, micros, aviones y más transportes se encuentran repletos de gente que va a alentar a Lanús.