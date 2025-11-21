Un repaso por una dupla de destinos patagónicos que sorprenden por su calma, su entorno natural y su ambiente de aldea encantada.

Entre los destinos de la Patagonia argentina que parecen sacados de un sueño , Villa Traful y Colonia Suiza se destacan por su ritmo sereno y paisajes que actúan como refugio natural. Ambos destinos se ganaron un lugar especial entre quienes buscan aire puro, naturaleza y una estética casi cinematográfica.

Con entornos moldeados por montañas, lagos y bosques , estas pequeñas comunidades mantienen una identidad fuerte y un espíritu que combina tradición y hospitalidad. El visitante se encuentra con panorámicas que cambian según la estación, pero que siempre mantienen su encanto.

A lo largo de los años, estos pueblos se volvieron puntos clave dentro del mapa turístico del sur : atraen tanto a viajeros argentinos como a turistas del exterior , interesados en descubrir lugares donde el tiempo parece estirarse y la tranquilidad es protagonista.

Rodeada por el verde intenso de los bosques andinos y las aguas turquesas que marcan el ritmo del paisaje, Villa Traful se presenta como un refugio escondido entre montañas en Neuquén . Su belleza radica en la armonía entre playas de acceso sencillo, miradores naturales y senderos que permiten adentrarse en la vida silvestre del lugar.

El paisaje de Villa Traful combina montañas, bosques y un lago turquesa que define su postal clásica.

Además de su encanto natural, la aldea mantiene una atmósfera serena que invita a la pausa . Las construcciones bajas, los caminos de tierra y la cercanía permanente con el lago generan un entorno donde cada recorrido se vuelve una experiencia sensorial. Este clima tranquilo se sostiene durante todo el año, incluso en temporada alta.

Para quienes buscan actividades al aire libre, Traful es un punto ideal: navegación, trekking, avistaje de aves y playas amplias permiten disfrutar del paisaje de múltiples maneras. Su ubicación en plena cordillera la convierte, también, en una base estratégica para explorar otros rincones del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Colonia Suiza

A solo 25 kilómetros de Bariloche, Colonia Suiza propone un viaje directo al pasado gracias a sus casas de madera, huertas familiares y una impronta europea que se mantiene desde fines del siglo XIX. Sus senderos cortos, el paseo de artesanías y la gastronomía regional conforman una propuesta ideal para cualquier estación.

El famoso curanto, la cerveza artesanal y los productos locales transforman el recorrido en una experiencia cultural y culinaria distintiva. Las tradiciones de los primeros colonos continúan vivas en cada rincón, desde los hornos de tierra hasta las ferias donde se combinan sabores patagónicos con recetas traídas por los inmigrantes.

Colonia Suiza La identidad europea y la gastronomía típica convierten a Colonia Suiza en un rincón único cerca de Bariloche. BRC Tours

Además, la zona ofrece accesos a playas de lago y caminos de montaña que permiten extender la visita más allá del centro histórico. Es un punto perfecto para quienes buscan combinar historia, naturaleza y una estética rústica que se mantiene intacta pese al crecimiento turístico.