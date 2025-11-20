20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito de menos de 1.000 habitantes con naturaleza campestre

Un paraje que conserva arquitectura histórica, tradiciones locales y un entorno rural ideal para una escapada distinta.

Por
sans-serif; color: rgb(0
General Rivas ofrece turismo rural con historia y naturaleza bonaerense. Juan Carlos Riccelli
  • General Rivas pertenece al partido de Suipacha y fue fundado en 1875.
  • La localidad está a unos 140 km de la Ciudad de Buenos Aires y mantiene una estética del siglo XIX.
  • Entre sus atractivos se encuentran espacios verdes, un museo histórico, la Iglesia San José y celebraciones tradicionales.
  • Para llegar desde Buenos Aires se utiliza la Ruta Nacional 7, con conexiones por Luján y Suipacha.

En los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires emerge General Rivas, una pequeña localidad que conserva el espíritu campestre y la arquitectura heredada de distintas etapas históricas. Su estética, marcada por construcciones del siglo XIX y huellas de la influencia europea, le otorga una identidad particular dentro del mapa del turismo en Argentina. Las calles empedradas y los edificios antiguos crean un escenario que remite a épocas pasadas y que mantiene un fuerte vínculo con su origen.

Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 
Te puede interesar:

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

El pueblo forma parte del partido de Suipacha y se destaca por su tranquilidad, un rasgo que lo posiciona como destino ideal para quienes buscan recorridos cercanos sin alejarse demasiado de la capital. Con menos de mil habitantes, General Rivas preserva un ritmo cotidiano pausado y un paisaje que combina naturaleza y patrimonio. Sus características lo convierten en un punto atractivo para escapadas cortas y experiencias rurales.

Su historia se remonta a 1875, año de su fundación, y desde entonces fue desarrollándose alrededor de sus construcciones, su capilla y los espacios que fueron consolidando la vida comunitaria. Actualmente, el pueblo reúne tradiciones, celebraciones anuales, un museo que resguarda su pasado y varios rincones donde la arquitectura antigua permanece casi intacta. Ese conjunto de elementos conforma un destino singular dentro de la región.

general rivas
Con nuevas actividades y una oferta renovada, el turismo local impulsa la llegada de visitantes de distintos puntos de Argentina.

Con nuevas actividades y una oferta renovada, el turismo local impulsa la llegada de visitantes de distintos puntos de Argentina.

Dónde queda General Rivas

General Rivas está ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Suipacha. Se encuentra aproximadamente a 140 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo convierte en un punto accesible para realizar turismo de cercanía. Su localización, rodeada de campos y caminos rurales, facilita un recorrido relajado entre paisajes abiertos.

Qué puedo hacer en General Rivas

La localidad ofrece múltiples alternativas vinculadas al entorno natural. Sus amplios espacios verdes permiten realizar caminatas, paseos en bicicleta y actividades al aire libre, aprovechando la calma del ambiente campestre. El día de campo es una de las propuestas más valoradas, especialmente por el contraste con el ritmo urbano.

El patrimonio cultural también tiene un rol central. El Museo Histórico y la Iglesia San José, ambos asociados al siglo XIX, conforman dos de los puntos más representativos. Cada 16 de agosto se celebra la fiesta patronal en honor a San Roque, con desfile criollo, almuerzo comunitario y espectáculos de música y danza. A esto se suma la tradicional Fiesta del Pan, donde distintos vecinos participan con elaboraciones artesanales.

Entre los lugares emblemáticos aparece el Bar de Campo Don Guille, un bodegón clásico que mantiene la gastronomía típica del área rural y una ambientación que remite a principios del siglo XX. Este espacio funciona como punto de reunión y una referencia dentro del pueblo.

Cómo llegar a General Rivas

General Rivas, escapada
A dos horas y media de Buenos Aires, es un destino accesible para una escapada campestre.

A dos horas y media de Buenos Aires, es un destino accesible para una escapada campestre.

El acceso desde Buenos Aires se realiza por la Ruta Nacional 7, tomando previamente la Autopista del Acceso Oeste hasta alcanzar la ciudad de Luján. Desde allí, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 5 en dirección a Suipacha, donde se enlaza con la Ruta 41, camino que conduce de manera directa a General Rivas. El trayecto demanda alrededor de dos horas y media, con posibles variaciones según el tránsito.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las playas de Brasil perfectas para el turismo de surf.

Cuál es la playa de Brasil destacada para hacer surf y que se encuentra cerca de Florianópolis

Los Cocos combina naturaleza, senderos y parques en pleno Valle de Punilla.

Viajar a Córdoba: el pueblito mágico con laberinto y aerosillas

Los bares de Buenos Aires, ideales para el Turismo porteño

Este lugar de Buenos Aires tiene un avión en la terraza y hasta podés ingresar a una cabina: dónde está

La coctelería de autor está a cargo de Mona Gallosi, con tragos creativos que elevan la propuesta del bar.

Este bar se encuentra escondido atrás de una pizzería y es famoso en Palermo: cómo encontrarlo

Su mezcla de vegetación, arena clara y agua cristalina invita a explorar cada uno de sus rincones.

Cómo es la playa escondida del sur de Brasil que no todos conocen y se preserva de la mejor manera

La antigua estación de tren fue restaurada pero mantiene su estructura orginal. 

Está cerca de Buenos Aires, casi nadie lo conoce y es perfecto para pasar un día relajado

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 12 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 14 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 15 minutos
Esta rutina es súper práctica y toma menos de una hora a la semana.

La rutina de 20 minutos que, dos veces a la semana, permite reducir el riesgo cardiovascular, de cáncer y diabetes

Hace 17 minutos
En 2022, solo el 45% de los hogares tenían miembros menores de edad.

La tasa de natalidad en Argentina se redujo casi a la mitad en la última década

Hace 22 minutos