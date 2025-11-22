Horóscopo de hoy, domingo 23 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 23 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Gran complicidad con la persona amada. Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Tan pronto se sentirá optimista como pesimista.

(21 de abril al 21 de mayo)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Quizás discuta con su pareja por algo nimio. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Jornada activa y alocada con sus amistades. Controle esos desenfrenados gastos. Su vida laboral sufrirá un acelerón, intente adaptarse. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Posible encontronazo con su pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Evite los ataques de mal humor, solo le traen problemas de relación. Retrasos en asuntos relacionados con el dinero. Pasados unos meses se alegrará del cambio profesional. Si intenta ir más despacio su salud no sufrirá ningún percance.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El cariño a los demás nunca sobra. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. En lo profesional, recibirá halagos interesados. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. En el trabajo será la estrella, todos le consultarán. Los dolores que le aquejan pueden ser de malas posturas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Formaliza una relación que mantiene desde hace tiempo. Programe su economía sin angustias ni agobios. Nuevas y estupendas oportunidades profesionales. Naturaleza fuerte, pero aun así no baje la guardia.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Apasionante cambio en su vida amorosa. Huya de la tentación de hacer gastos innecesarios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Con paciencia conquistará a la persona que se proponga. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Controle sus enfados o su tensión se resentirá.