IR A
IR A

Maxi López rompió en llanto en MasterChef Celebrity y abrazó a Wanda Nara: "La voy a convencer"

El exfutbolista se refirió a lo triste que se siente al tener su familia dividida en dos continentes y le propuso un desafío a la conductora. “Nos prometió que si gana, se queda más tiempo”, dijeron sus hijos.

Maxi López le hizo una promesa a sus hijos.

Maxi López le hizo una promesa a sus hijos.

Redes sociales

La pareja de Wanda Nara y Maxi López es uno de los atractivos de MasterChef Celebrity y ambos vivieron un momento emotivo al referirse de la situación del exjugador y su viaje constante para ver a sus dos familias: su pareja e hijo y en Argentina sus otros hijos. Ante esto, hizo una promesa.

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 
Te puede interesar:

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

López espera con Daniela Christiansson la llegada de su segundo hijo. Todo se desencadenó a partir de una pregunta directa de Wanda, quien le consultó qué era lo más complicado de tener a los chicos a la distancia y de vivir también el embarazo desde lejos.

La respuesta de López fue breve pero muy significativa: “Que te la pasás extrañando. Allá, acá”. Tras pronunciar esas palabras, el exfutbolista se quebró y comenzó a llorar, dificultando la continuidad de la charla. Ante esa escena, Wanda intentó aliviar el momento con un comentario en tono de broma: “No me hagas llorar, Maxi”.

A pesar de los intentos de la conductora por contenerlo, Maxi no logró detener el llanto, lo que motivó que Wanda se acercara para abrazarlo al ver que no lograba calmarse. “No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo abracé a Maxi”, expresó ella, remarcando que, más allá de todo, lo fundamental es que los chicos están bien.

El exjugador explicó que intenta estar presente tanto en un lugar como en otro, pero que la distancia le pesa muchísimo. “Es difícil. Trato de estar presente acá y allá me cuesta. Me pasa ahora que extraño muchísimo a ‘la piccola’ (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos de acá”, confesó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1991690022442135755&partner=&hide_thread=false

Ante esta situación, Wanda quiso saber qué creía él que debería hacer para poder tener a todos juntos. Maxi respondió con sinceridad y dejó entrever una idea que parece estar madurando desde hace tiempo: “Voy a tener que tomar una decisión, me gustaría tenernos a todos juntos”.

Frente a ese planteo, Wanda le hizo una propuesta entre seria y cómplice: “Voy a convencer a la sueca. Vos sabés que yo todo lo consigo”. López, entre sonrisas, reconoció que confía plenamente en esa capacidad: “Le creo”. Previamente, contó que sus hijos le pidieron que, si ganaba, pasaban más tiempo juntos y también emocionó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

play

Fue a hacerse un implante dental a una clínica de Belgrano y murió en la cirugía

Hace 20 minutos
Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Lissa Vera tiró con todo y ventiló la interna de Bandana a dos días de su regreso a los escenarios

Hace 38 minutos
Ángela Torres, y un anuncio que cambiará su carrera.

Ángela Torres hizo el anuncio que todos estaban esperando: "Qué locura"

Hace 1 hora
La relación tuvo un antecedente lejano en 2006, cuando se conocieron de manera fugaz en Cannes.

Tras tres años en pareja: así fue la separación de Tim Burton y Monica Bellucci

Hace 1 hora
Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Esta multa puede alcanzar los $5.500.000 y es una infracción clásica los fines de semana: cuál es

Hace 1 hora