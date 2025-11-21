Maxi López rompió en llanto en MasterChef Celebrity y abrazó a Wanda Nara: "La voy a convencer" El exfutbolista se refirió a lo triste que se siente al tener su familia dividida en dos continentes y le propuso un desafío a la conductora. “Nos prometió que si gana, se queda más tiempo”, dijeron sus hijos.







Maxi López le hizo una promesa a sus hijos. Redes sociales

La pareja de Wanda Nara y Maxi López es uno de los atractivos de MasterChef Celebrity y ambos vivieron un momento emotivo al referirse de la situación del exjugador y su viaje constante para ver a sus dos familias: su pareja e hijo y en Argentina sus otros hijos. Ante esto, hizo una promesa.

López espera con Daniela Christiansson la llegada de su segundo hijo. Todo se desencadenó a partir de una pregunta directa de Wanda, quien le consultó qué era lo más complicado de tener a los chicos a la distancia y de vivir también el embarazo desde lejos.

La respuesta de López fue breve pero muy significativa: “Que te la pasás extrañando. Allá, acá”. Tras pronunciar esas palabras, el exfutbolista se quebró y comenzó a llorar, dificultando la continuidad de la charla. Ante esa escena, Wanda intentó aliviar el momento con un comentario en tono de broma: “No me hagas llorar, Maxi”.

A pesar de los intentos de la conductora por contenerlo, Maxi no logró detener el llanto, lo que motivó que Wanda se acercara para abrazarlo al ver que no lograba calmarse. “No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo abracé a Maxi”, expresó ella, remarcando que, más allá de todo, lo fundamental es que los chicos están bien.

El exjugador explicó que intenta estar presente tanto en un lugar como en otro, pero que la distancia le pesa muchísimo. “Es difícil. Trato de estar presente acá y allá me cuesta. Me pasa ahora que extraño muchísimo a ‘la piccola’ (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos de acá”, confesó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1991690022442135755&partner=&hide_thread=false Maxi Lopez se emocionó hasta las lágrimas al hablar de tener a su familia dividida en dos continentes y terminó en un abrazo con Wanda.#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/cSKcBgdKVb — emi (@eeemiliano) November 21, 2025 Ante esta situación, Wanda quiso saber qué creía él que debería hacer para poder tener a todos juntos. Maxi respondió con sinceridad y dejó entrever una idea que parece estar madurando desde hace tiempo: “Voy a tener que tomar una decisión, me gustaría tenernos a todos juntos”. Frente a ese planteo, Wanda le hizo una propuesta entre seria y cómplice: “Voy a convencer a la sueca. Vos sabés que yo todo lo consigo”. López, entre sonrisas, reconoció que confía plenamente en esa capacidad: “Le creo”. Previamente, contó que sus hijos le pidieron que, si ganaba, pasaban más tiempo juntos y también emocionó.