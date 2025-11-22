"Todo es por algo": el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, contó cómo atravesó un problema de salud mental El líder de la popular banda de cumbia reveló un factor clave que lo ayudó a salir de una "depresión muy fuerte".







El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano. Redes Sociales

El cantante del grupo K Personajes, Emanuel Noir, compartió públicamente un difícil momento que sufrió con su salud mental que atravesó y que superó gracias a la fe. "Todo es por algo", definió.

El músico de cumbia aseguró que encontrar refugio y gratitud en Dios fue el motor que lo ayudó a salir de una "depresión muy fuerte", en medio del éxito masivo en su profesión.

En el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, en El Trece, el oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, subrayó sobre su mal trance: "Salí del barro, salí de donde estaba por creer, por tener fe".

En cuanto a su recuperación, resaltó que hay que siempre hay que agradecer por la vida: "En todo momento, todo lo que sucede a la hora de la abundancia y a la hora del ayuno, todo es por algo y hay que agradecerlo".