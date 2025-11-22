Lanús campeón de la Copa Sudamericana: los videos de los emocionantes festejos de sus hinchas

Tras vencer al Atlético Mineiro por penales, el equipo del sur del conurbano bonaerense se coronó por tercera vez en su historia del torneo internacional. El pueblo granate festejó a lo grande la obtención del nuevo título.

Durante este sábado, Lanús se coronó campeón de la Copa Conmebol Sudamericana, tras vencer en definición por penales al Atlético Mineiro, en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. De esta manera, el equipo del sur del conurbano bonaerense obtuvo su tercer título internacional y el pueblo granate empezó sus merecidos festejos que se prevén que durarán, al menos, hasta la madrugada del domingo.