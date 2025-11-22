22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lanús campeón de la Copa Sudamericana: los videos de los emocionantes festejos de sus hinchas

Tras vencer al Atlético Mineiro por penales, el equipo del sur del conurbano bonaerense se coronó por tercera vez en su historia del torneo internacional. El pueblo granate festejó a lo grande la obtención del nuevo título.

Por
Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia.

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia.

Durante este sábado, Lanús se coronó campeón de la Copa Conmebol Sudamericana, tras vencer en definición por penales al Atlético Mineiro, en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. De esta manera, el equipo del sur del conurbano bonaerense obtuvo su tercer título internacional y el pueblo granate empezó sus merecidos festejos que se prevén que durarán, al menos, hasta la madrugada del domingo.

Martínez recibe el castigo del nortemericano Rodríguez, en una pelea que terminó en el 10º roundo.
Te puede interesar:

Dura derrota del Puma Martínez: fue noqueado en el 10º round por Jesse Bam Rodríguez y perdió su título mundial supermosca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992375844992667707&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Danymacica/status/1992371777360556404&partner=&hide_thread=false

Embed - Corazón Granate on Instagram
View this post on Instagram
Embed - CONMEBOL Sudamericana on Instagram: "¡DOS CAMPEONES DE LA CASA! Abrazo eterno entre Acosta y Salvio."
View this post on Instagram
Embed - CONMEBOL Sudamericana on Instagram: " Lo más tierno que vas a ver hoy: la familia unida en el festejo de @clublanusoficial."
View this post on Instagram
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1992373091646017846&partner=&hide_thread=false

WhatsApp Video 2025-11-22 at 20.09.13

Noticias relacionadas

A la guerra entre Tapia y Tebas se sumó Toviggino

Desde la AFA cruzaron a Javier Tebas por sus críticas al fútbol argentino y destacaron el título de Lanús

El triunfo de Lanús en Asunción fue festejado por varios equipos argentinos.

River, Independiente y hasta Barracas Central también festejaron: por qué fue una buena noticia el título de Lanús

Nanuel Losada, héroe de Lanús campeón de la Sudamericana

Lanús Campeón: la historia de superación de Nahuel Losada, el héroe de una noche histórica

Lanús campeón de la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia.
play

¡Lanús campeón de la Copa Sudamericana! El Granate superó a Atlético Mineiro por penales e hizo historia en Asunción

Arabians Tonka es el perfume elegido por Leandro Paredes, ícono del fútbol.

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Uno de los detalles más llamativos fue que entre los dirigidos estaba su hijo.

Pasó por Boca y Racing, trabaja como comentarista y ahora analiza ser DT

Rating Cero

La cercanía entre las famosas había generado numerosos videos virales y debates en redes sociales.

"Canalizo mucha energía a través de mis manos": Ariana Grande aclaró su vínculo con Cynthia Erivo

Romina Uhrig celebró los 15 años de su hija Mía 

Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Alfa y L-Gante en la fiesta de 15 de la hija de Romina Uhrig

La mediática mostró una foto impactante de una quemadura que sufrió en el rodaje.

En el rodaje: la China Suárez mostró la fuerte quemadura que sufrió en su cuerpo

El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.
play

"Todo es por algo": el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, contó cómo atravesó un problema de salud mental

La bestia en mí es una producción estadounidense de género dramático que muchos usuarios describieron como un thriller elegante y denso. 
play

De qué se trata La bestia en mí, la miniserie con giros inesperados que sorprende a todos en Netflix

El cuco de cristal arrasa en Netflix.
play

Las mejores 2 series de Netflix que tenés que ver si te gustó El cuco de cristal

últimas noticias

Martínez recibe el castigo del nortemericano Rodríguez, en una pelea que terminó en el 10º roundo.

Dura derrota del Puma Martínez: fue noqueado en el 10º round por Jesse Bam Rodríguez y perdió su título mundial supermosca

Hace 7 minutos
El exfuncionario, de 75 años, presentó su renuncia en medio de cambios en el Gabinete.

Francos habló por primera vez de su salida del Gobierno: "No me olvido, pero no guardo rencores"

Hace 15 minutos
play

"Hace mucho tiempo que no puedo comprar zapatillas": Indomables debatió sobre la crisis del salario en Argentina

Hace 44 minutos
A la guerra entre Tapia y Tebas se sumó Toviggino

Desde la AFA cruzaron a Javier Tebas por sus críticas al fútbol argentino y destacaron el título de Lanús

Hace 50 minutos
El triunfo de Lanús en Asunción fue festejado por varios equipos argentinos.

River, Independiente y hasta Barracas Central también festejaron: por qué fue una buena noticia el título de Lanús

Hace 1 hora