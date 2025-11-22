Aldana Masset y su mensaje tras su eliminación temprana en Miss Universo 2025

La candidata argentina para el hizo una sentida publicación en Instagram tras quedar afuera del Top 30. El post de Instagram con el que se despidió del certamen tuvo muchas respuestas de cariño de parte de los usuarios.

El certamen internacional, Miss Universo 2025 tuvo su celebración la noche del jueves en Tailandia . La elección de la ganadora, que se da por etapas, dejó en el camino a la representante argentina, Aldana Masset , quien compartió sus sensaciones luego de la eliminación.

La modelo entrerriana utilizó su cuenta de Instagram para hacer una sentida publicación de agradecimiento y reflexionar sobre la experiencia. Rescató el acompañamiento del público argentino y aseguró: "Lo di todo" .

No hay dudas de que Aldana fue una concursante que nos representó muy bien a todos los argentinos . Ella lo hizo público en el mensaje de su post en Instagram, después de quedar eliminación: "Gritar Argentina ante el universo es un privilegio que voy a llevar conmigo para toda la vida", fue la oración con la que comenzó a redactar su agradecimiento.

En la misma línea, reforzó: "Gracias Argentina. Gracias a cada uno de ustedes por sostenerme con su cariño, por hacerme sentir acompañada aun estando tan lejos. Logramos que nuestro país suene en cada rincón del mundo, y ese es un logro que guardo en mi corazón con orgullo y gratitud" .

Y cerró su mensaje, entre palabras de tristeza y gratitud: "Hoy no me voy con una corona, pero me voy con algo más grande: con el amor de mi gente y la certeza de haber representado a mi país con honestidad, fuerza, corazón y pasión. Los quiero" .

Este sentido texto acompaño a una serie de fotos que la modelo y cantante se tomó una serie de fotos con un vestido en tonalidades verdes y brillantes incrustados, que lució durante la gala final. Además, mostró la banda con la inscripción "Argentina" que utilizó en las distintas etapas del concurso.

Un show aparte: la indignación de los usuarios de X tras la noticia

La gala de Miss Universo apenas había comenzado cuando el nombre de a representante argentina, Aldana Masset, fue excluido del corte de las 30 finalistas, lo que desató una enfadada reacción en la plataforma X.

Embed Miss Argentina Aldana Masset lo hiciste perfecto

sos la princesa del pueblo#MissUniverse se perdió esta reina pic.twitter.com/56TdgoTydT — priscila (@priscilanmll) November 21, 2025

La indignación se canalizó rápidamente a través de la red social. Miles de usuarios utilizaron los hashtags #MissUniverso y #VamosArgentina para compartir el enojo con comentarios punzantes sobre las decisiones del jurado.

El principal argumento de la tribuna tuitera fue el "robo". Una persona, a través de su perfil se expresó luego de la salida de la concursante argentina y, sobre el polémico certamen, mencionó: "Sos demasiado reina para ese circo", en un claro mensaje que apunta a la organización del evento.

Embed Miss Argentina: “No se me dio”



NO ME HAGAS PUCHERO DIOSA QUE SOS DEMASIADO REINA PARA ESE CIRCO #missuniverso pic.twitter.com/lubNAg43eA — Giselle (@gigille09) November 21, 2025

Otra cuenta tuitera, denominada Pop Argento, enfocó el tema en la falta de acompañamiento que habría tenido la participante argentina de parte de sponsors, empresas o medios del país: "Cuando realmente necesitaba la campaña, ni noticia".

Embed Hoy recién casi todos los medios se acordaron de Aldana Masset, Miss Argentina. Cuando realmente necesitaba la campaña, ni noticia. Igual, orgullo total de que nos haya representado, haber estado ahí ya ganaste reinaaa #missuniverse2025 #missargentina pic.twitter.com/71pCt08phx — POP ARGENTO (@PopArgentook) November 21, 2025

Algunas personas lo tomaron con humor y utilizaron conocidos "memes", de uso frecuente en X, para mostrar su descontento con la decisión de los jurados del concurso para con Aldana Masset. Con la imagen de Meryl Streep y sus expresivos gestos, más la frase "Otra decepción", tomó con un poco de gracia la situación.

Embed Primero sacan a Argentina y ahora no eligieron a Chile como una de las finalistas #MissUniverse #MissUniverse2025 pic.twitter.com/nODQ71fppO — jodie (@lilapittss) November 21, 2025

La conclusión general fue que, si bien la corona no será para Argentina, el verdadero espectáculo internacional de la noche, y parte de la mañana del viernes, se dio en X, donde la pasión (y creatividad) argentina demostró ser, sin duda, la ganadora.