Ultimátum de Donald Trump a Ucrania para que acepte su plan de paz El mandatario Volodímir Zelenski debe anunciar antes del próximo jueves si está de acuerdo con la estrategia trazada por la Casa Blanca para poner fin a la guerra con Rusia. Por







Donald Trump junto a Volodímir Zelenski.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para poner fin a la guerra con Rusia.

Trump y su par ruso Vladimir Putin habrían acordado un plan de 28 puntos para terminar la guerra, aseguró el medio norteamericano Financial Times que adelantó la propuesta de paz para Europa y terminar así el conflicto que lleva casi unos cuatro años de duración.

Entre los puntos más importantes de la propuesta de paz, se incluyen garantías de seguridad para Ucrania y otros países europeos. Sin embargo, no se detalló cómo se implementaría el respaldo para que Putin no cometa nuevas agresiones bélicas en el futuro.

Trump Putin Trump y Putin habrían acordado un plan de 28 puntos. Por otra parte, Ucrania debería comprometerse a reducir a la mitad el tamaño de sus fuerzas armada, abandonar por completo elementos clave de armamento y la suspensión de la asistencia militar estadounidense que fue clave para su defensa desde el inicio de la invasión rusa. Además, tendría que ceder por completo la región del Donbás, ubicada al este del país y en disputa con Rusia desde 2014.

La propuesta de paz acordada entre Trump y Putin también establece que el ruso sea reconocido como idioma oficial del Estado en Ucrania y que se le otorgue estatus oficial a la rama local de la Iglesia Ortodoxa Rusa.