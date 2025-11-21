21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ultimátum de Donald Trump a Ucrania para que acepte su plan de paz

El mandatario Volodímir Zelenski debe anunciar antes del próximo jueves si está de acuerdo con la estrategia trazada por la Casa Blanca para poner fin a la guerra con Rusia.

Por
Donald Trump junto a Volodímir Zelenski.

Donald Trump junto a Volodímir Zelenski.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para poner fin a la guerra con Rusia.

Un avión de reconocimiento y otros cuatro aparatos asociados a las operaciones estratégicas y de vigilancia estadounidenses ingresaron al espacio aéreo internacional adyacente a Venezuela.
Te puede interesar:

Afirman que cinco aviones de guerra estadounidenses sobrevolaron cerca de las costas de Venezuela

Trump y su par ruso Vladimir Putin habrían acordado un plan de 28 puntos para terminar la guerra, aseguró el medio norteamericano Financial Times que adelantó la propuesta de paz para Europa y terminar así el conflicto que lleva casi unos cuatro años de duración.

Entre los puntos más importantes de la propuesta de paz, se incluyen garantías de seguridad para Ucrania y otros países europeos. Sin embargo, no se detalló cómo se implementaría el respaldo para que Putin no cometa nuevas agresiones bélicas en el futuro.

Trump Putin
Trump y Putin habrían acordado un plan de 28 puntos.

Trump y Putin habrían acordado un plan de 28 puntos.

Por otra parte, Ucrania debería comprometerse a reducir a la mitad el tamaño de sus fuerzas armada, abandonar por completo elementos clave de armamento y la suspensión de la asistencia militar estadounidense que fue clave para su defensa desde el inicio de la invasión rusa. Además, tendría que ceder por completo la región del Donbás, ubicada al este del país y en disputa con Rusia desde 2014.

La propuesta de paz acordada entre Trump y Putin también establece que el ruso sea reconocido como idioma oficial del Estado en Ucrania y que se le otorgue estatus oficial a la rama local de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

El borrador de 28 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania fue transmitido a Kiev esta semana por el enviado especial del presidente norteamericano, Steve Witkoff, quien se reunió en Miami con el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania y exministro de Defensa, Rustem Umerov, para repasar el acuerdo de paz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump junto a Lula en la cumbre de la ASEAN en Malasia.

Trump redujo aranceles agrícolas a Brasil y destacó el avance en el diálogo con Lula

Volodímir Zelenski aseguró que se comunicará con Donald Trump en los próximos días para dar su respuesta sobre la propuesta de Washington y Moscú para terminar la guerra en Ucrania.

Zelenski aseguró que en los próximos días responderá al plan de paz de Trump y Putin

Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos brindaron a mi y a mi futura esposa, publicó Cristiano Ronaldo. 

Cristiano Ronaldo publicó una foto con la "Llave de oro" de la Casa Blanca junto a Trump

En agosto pasado, Donald Trump y Vladimir Putin celebraron una cumbre en Alaska.

Afirman que Trump y Putin ya tienen acordado un plan para terminar la guerra en Ucrania

Nicolás Maduro ejerce la presidencia de Venezuela desde marzo de 2013, cuando murió Hugo Chávez.

Estados Unidos rechazó una oferta de Nicolás Maduro para dejar el poder en un plazo de dos años

El martes pasado, los Marines de Estados Unidos realizaron ejercicios de tiro en el Mar Caribe, a pocos kilómetros de las costas venezolanas.

Advierten que Donald Trump le autorizó a la CIA un plan de acciones encubiertas en Venezuela

Rating Cero

Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla.
play

La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder

El perfume favorito de Mirtha Legrand es tan icónico como ella.

Este es el perfume favorito de Mirtha Legrand: cuánto sale

Conocé cuáles son las Películas que está en el Top 1 de Netflix
play

Esta película con actores de renombre, una historia policial y un final increíble es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Una experiencia cinematográfica que integra emoción, belleza visual y fuertes mensajes sobre lo que realmente importa en la vida.
play

Romance. ambición y oportunidades de la vida: la película de Netflix que arrasa

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Lissa Vera tiró con todo y ventiló la interna de Bandana a dos días de su regreso a los escenarios

Ángela Torres, y un anuncio que cambiará su carrera.

Ángela Torres hizo el anuncio que todos estaban esperando: "Qué locura"

últimas noticias

La mexicana dejó un mensaje sobre la autenticidad y el valor propio de las mujeres jóvenes.

¡México ganó Miss Universo 2025! Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

Hace 12 minutos
El perfume favorito de Mirtha Legrand es tan icónico como ella.

Este es el perfume favorito de Mirtha Legrand: cuánto sale

Hace 57 minutos
play
Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla.

La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder

Hace 57 minutos
Los expertos aconsejan realizar ejercicios sencillos, accesibles y adecuados para cada etapa de la vida, con el fin de fortalecer la salud mental y física.  

Esta es la rutina de ejercicios ideal para poder potenciar la longevidad

Hace 58 minutos
El bar funciona únicamente por la noche

Es un bar oculto, se encuentra ambientado en la era victoriana y no te lo podés perder en Buenos Aires: dónde está

Hace 59 minutos