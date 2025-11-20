IR A
"Lo importante es que Rufina esté bien": Nicolás Cabré habló sobre la China Suárez y Mauro Icardi

El actor habló sobre los escándalos entorno a su exmujer y madre de su hija, y el delantero del Galatasaray, y puso el foco en el bienestar de la menor.

El actor Nicolás Cabré habló sobre su exmujer y madre su hija, Eugenia "China" Suárez y su exposición mediática junto al futbolista Mauro Icardi y fue contundente: "Lo importante es que Rufina esté bien".

El actor opinó sobre la vida familiar y de la propia actriz y los escándalos con la conductora Wanda Nara, y puso siempre en foco el bienestar de su hija: "Mientras Rufina esté bien, contenta, que vaya y venga feliz, que tenga una buena relación con su mamá y con su papá, lo demás no me interesa".

En una entrevista con Héctor Maugeri en Caras TV, el artista que está saliendo con Rocío Pardo, con quien planea casarse el 6 de diciembre en Córdoba, destacó la madurez con la que ambos manejan la paternidad compartida, más allá de los medios.

En cuanto a las repercusiones mediáticas entorno a la mamá de Rufina, aseguró: "Yo tengo potestad y formo parte de la vida de Rufi, y me ocupo de que Rufi sea feliz y le deseo lo mejor a todos. Es la elección de la madre en la cual yo confío. Insisto, puedo estar de acuerdo o no, con muchas cosas; pero lo que a mí me pase y lo que yo crea es problema mío. Yo la veo bien a Rufi”.

