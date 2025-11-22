22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente por la Policía

El exmandatario se encontraba en pleno cumplimiento del régimen domiciliario, luego de ser condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Por

Malas noticias para Jair Bolsonaro.

El expresidente de Brasil entre 2019 y 2023, Jair Bolsonaro, fue detenido por la Policía en San Pablo, durante las primeras horas del sábado. La Corte Suprema dictó la orden de prisión preventiva, luego de que el dirigente fuera condenado a 27 años de prisión por el intento de Golpe de Estado.

Es una ciudad del estado de Rio Grande do Sul que se distingue por sus formaciones rocosas que se levantan sobre la costa.
Te puede interesar:

Este destino de Brasil parece el Caribe y está mucho más cerca de nuestro país: de cuál se trata

Según explicó O Globo, la decisión del máximo tribunal fue para "garantizar el orden público". El viernes, la defensa del militar de 70 años pidió que pueda cumplir su sentencia en su casa por razones de salud, que ya había intentado apelar.

La Policía Federal de Brasil informó en una escueta nota de que "cumplió este sábado, en Brasilia, una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema", aunque no especificó contra quién.

Tras su condena, la Justicia brasileña no había emitido aún una orden definitiva de arresto, a la espera de que el expresidente agotase el proceso de apelación de la sentencia de 27 años y tres meses de cárcel. Desde la condena, Bolsonaro ha estado sometido a arresto domiciliario.

La sentencia de prisión a Jair Bolsonaro

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump junto a Lula en la cumbre de la ASEAN en Malasia.

Trump redujo aranceles agrícolas a Brasil y destacó el avance en el diálogo con Lula

Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

La dura advertencia de organizaciones ambientalistas. 

Organizaciones ambientalistas alertan sobre el deterioro de la política climática en Argentina

Las playas de Brasil perfectas para el turismo de surf.

Cuál es la playa de Brasil destacada para hacer surf y que se encuentra cerca de Florianópolis

Su mezcla de vegetación, arena clara y agua cristalina invita a explorar cada uno de sus rincones.

Cómo es la playa escondida del sur de Brasil que no todos conocen y se preserva de la mejor manera

Quarta Praia ofrece aguas cristalinas, tranquilidad y un entorno natural ideal para descansar.

Cuál es la playa brasileña que está cerca de varias islas y es un paraíso para visitar

Rating Cero

El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix
play

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

La serie introducirá de manera definitiva a los Green Lanterns Hal Jordan y John Stewart dentro del DCU,

La impresionante transformación física de Aaron Pierre: así se veía de más joven

Eugenia Tobal es una de las famosas de Masterchef

El misterioso mensaje de Eugenia Tobal en MasterChef tras la pelea con Martitegui

La cantante fue distinguida por la influencia en la música urbana latinoamericana.

Cazzu aclaró el verdadero estado del conflicto legal por la custodia de su hija con Christian Nodal

Las artistas atraviesan una fuerte interna que pone dudas el futuro del grupo.

"Somos tres con ganas": Valeria Gastaldi reveló el futuro de Bandana tras la interna entre Lissa y Lourdes

últimas noticias

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar.

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar

Hace 16 minutos
play
El Puma Martínez va rumbo a la gloria eterna del boxeo argentinoFoto: Naoki Fukuda

El Puma Martínez ante una noche histórica para el boxeo argentino: va por tres coronas contra Jesse Rodríguez

Hace 31 minutos
Esta historia sorprendió a todos por la posibilidad de negligencia médica

Pensaban que el síntoma del ojo era algo transitorio pero finalmente un médico dio con el motivo y reveló lo peor

Hace 33 minutos
La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

Hace 42 minutos
El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Hace 44 minutos