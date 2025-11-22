Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente por la Policía El exmandatario se encontraba en pleno cumplimiento del régimen domiciliario, luego de ser condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Por







Malas noticias para Jair Bolsonaro.

El expresidente de Brasil entre 2019 y 2023, Jair Bolsonaro, fue detenido por la Policía en San Pablo, durante las primeras horas del sábado. La Corte Suprema dictó la orden de prisión preventiva, luego de que el dirigente fuera condenado a 27 años de prisión por el intento de Golpe de Estado.

Según explicó O Globo, la decisión del máximo tribunal fue para "garantizar el orden público". El viernes, la defensa del militar de 70 años pidió que pueda cumplir su sentencia en su casa por razones de salud, que ya había intentado apelar.

La Policía Federal de Brasil informó en una escueta nota de que "cumplió este sábado, en Brasilia, una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema", aunque no especificó contra quién.

Tras su condena, la Justicia brasileña no había emitido aún una orden definitiva de arresto, a la espera de que el expresidente agotase el proceso de apelación de la sentencia de 27 años y tres meses de cárcel. Desde la condena, Bolsonaro ha estado sometido a arresto domiciliario.

La sentencia de prisión a Jair Bolsonaro Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.