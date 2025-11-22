Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Alfa y L-Gante en la fiesta de 15 de la hija de Romina Uhrig El mega evento de la ex participante de Gran Hermano reunió a casi todos sus ex compañeros en una noche con show en vivo. La ex diputada tiró la casa por la ventana por la celebración de Mía.







Romina Uhrig celebró los 15 años de su hija Mía CARAS

Romina Uhrig se convirtió en la anfitriona de la fiesta más rutilante de la farándula al celebrar los 15 años de su hija Mía, esta viernes. El evento no solo fue de alto presupuesto, sino que sirvió como una suerte de reunión cumbre para los ex participantes de Gran Hermano.

Prácticamente todo el elenco de la edición pasada del reality se dio cita en el festejo. Dijeron presente los finalistas Marcos Ginocchio (el ganador) y Julieta Poggio, además de Daniela Celis, Thiago Medina, Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga. La figura que generó polémica fue Walter "Alfa" Santiago, quien asistió solo.

La sorpresa y el pico de descontrol de la noche llegó de la mano de la música. Romina Uhrig contrató a L-Gante, el referente de la Cumbia 420, quien hizo vibrar la pista de baile y revolucionó a todos los invitados.

El impactante look de princesa de la quinceañera La verdadera protagonista de la noche, Mía Uhrig, eligió un estilo digno de una estrella para su gran fiesta. La joven optó por un espectacular vestido de princesa blanco con toques de brillo y gran volumen.

Romina Uhrig con su hija, Mía, en la celebración de sus 15 años El diseño, de corte clásico pero moderno, capturó todas las miradas, siguiendo las tendencias más glamorosas de las grandes fiestas. La propia Romina, por su parte, deslumbró con un elegante vestido negro.