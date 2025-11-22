22 de noviembre de 2025 Inicio
Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

El piloto de Alpine logró avanzar a la Q2, pero algunos problemas sobre el final de la tanda le impidieron llegar a la siguiente etapa. Lando Norris, líder del torneo, partirá en el primer lugar.

Colapinto largará 15° en Las Vegas

Alpine

Franco Colapinto largará en el 15° lugar este domingo por la madrugada en la carrera central del Gran Premio de Las Vegas por una nueva fecha de la Fórmula 1.

Colapinto se quejó del rendimiento del auto.
En el marco de una clasificación signada por las lluvias, el piloto de Alpine logró avanzar a la Q2 sin problemas, aunque de cara a la Q3 tuvo un pequeño despiste que lo llevó a perder algunas posiciones y quedar lejos de la clasificación a la siguiente etapa.

De todas maneras, el fin de semana viene siendo positivo para el argentino, que arrancó las pruebas libres en el 20° puesto y logró acomodarse en el 16° en la FP3 mostrando signos de recuperación.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly , logró meterse en la siguiente ronda gracias a una mejora decisiva en su última vuelta de la Q2, cuando parecía quedarse afuera: registró un tiempo de 1:51.760 que le permitió avanzar. En la Q3, su mejor intento fue de 1:51.540, por lo que finalmente partirá desde la décima posición.

En cuanto a la pelea por el campeonato, Lando Norris partirá desde la pole position después de firmar un tiempo de 1:47.934, un registro que lo deja bien posicionado en la pelea por el título.

Colapinto las vegas

El británico estará acompañado en la primera fila por Max Verstappen, mientras que Carlos Sainz se ubicará justo detrás. En tanto, su compañero en McLaren, Oscar Piastri, comenzará la carrera desde el quinto lugar, tras marcar una vuelta un segundo más lenta que la de Norris.

El piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, habló luego de las primeras prácticas para el GP de Las Vegas en la previa de la qualy y aseguró que el auto de Alpine estaba inmanejable. Además, dio precisiones sobre lo que le costó circular en las prácticas donde terminó N°16.

“No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Creo que es lo negativo, porque me siento bastante incómodo con la goma blanda. Con la media, mejor. Igualmente, sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la primera tanda”, indicó en ESPN.

Y agregó: “El auto tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable, la parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”.

colapinto las vegas

Consideró que “en la segunda sesión mejoró, creo que seguimos teniendo un poco de los mismos problemas, un poco más chiquitos. Creo que fuimos encontrando un poquito el camino. Hay que trabajar en la noche, la diferencia es un poco más chica, pero igualmente estamos lejos, así que hay que trabajar”.

Por otra parte, explicó “que los problemas son parecidos a los que tenía en Brasil y no los estamos pudiendo solucionar por ahora. Pero hay que trabajar y entender un poco el porqué”.

“Sí, es la diferencia más grande creo, volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por eso. Lamentablemente, con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Hay que laburar y entender un poco el porqué. Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro (por el chasis)”, concluyó.

