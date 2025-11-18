IR A
IR A

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es tendencia en Netflix

El film es una lección de vida que demuestra cómo la empatía y la perseverancia de una sola persona pueden lograr un cambio significativo frente a un sistema entero.

Con Jamie Foxx

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es el drama judicial que acaba de estrenarse en Netflix y ya es tendencia

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es el drama judicial que acaba de estrenarse en Netflix y ya es tendencia. Protagonizada por un elenco de lujo, reconstruye una historia sobre la dignidad y la lucha contra la desigualdad en el sistema judicial de Estados Unidos.

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 
Te puede interesar:

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

La plataforma de streaming sumó a su catálogo una joya cinematográfica que no solo atrapa por su narrativa, sino que deja una profunda reflexión. Dirigida por Destin Daniel Cretton, esta producción de 2019 se consolida como una de las propuestas más potentes del género judicial, ganando premios como el de Mejor Película en los NAACP Image Awards.

A lo largo de sus 2 horas y 17 minutos de duración, la historia muestra los obstáculos legales y las presiones políticas que Stevenson debe enfrentar, convirtiendo su compromiso con la verdad en un símbolo de resistencia. A la vez que el guion deja una huella emocional duradera en el espectador, invitando a una profunda reflexión sobre el verdadero significado de la justicia, el perdón y la esperanza.

Sinopsis de Buscando justicia, la película estreno de Netflix

La trama sigue los pasos de Bryan Stevenson (interpretado por Michael B. Jordan), un joven graduado de Harvard que rechaza ofertas millonarias para viajar a Alabama y fundar una organización de defensa legal junto a Eva Ansley (Brie Larson). Su misión: defender a presos condenados injustamente.

Allí, Stevenson toma el caso de Walter McMillian (Jamie Foxx), un hombre afroamericano sentenciado a muerte por el asesinato de una joven de 18 años, a pesar de las pruebas que demostraban su inocencia. La poderosa y contenida interpretación de Foxx da vida al drama de un hombre que enfrenta el racismo institucionalizado y la injusticia.

Tráiler de Buscando justicia

Embed - Buscando Justicia - Tráiler Oficial (Sub. Español)

Reparto de Buscando justicia

El drama cuenta con un reparto estelar que garantiza actuaciones memorables:

  • Michael B. Jordan (como Bryan Stevenson)
  • Jamie Foxx (como Walter McMillian)
  • Brie Larson (como Eva Ansley)
  • Rob Morgan
  • Tim Blake Nelson

Noticias relacionadas

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

La Ciudad colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

El Gobierno porteño colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

Hace 31 minutos
Nicolás Maduro y Donald Trump.

Nicolás Maduro afirmó estar dispuesto a dialogar "cara a cara" con Estados Unidos

Hace 36 minutos
Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

Hace 51 minutos
El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

Hace 55 minutos
Menem basó la medida en criterios de funcionalidad y eficiencia.

Los diputados que terminen mandato deberán entregar sus despachos o pagar una multa

Hace 1 hora