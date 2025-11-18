Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es tendencia en Netflix El film es una lección de vida que demuestra cómo la empatía y la perseverancia de una sola persona pueden lograr un cambio significativo frente a un sistema entero.







Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es el drama judicial que acaba de estrenarse en Netflix y ya es tendencia. Protagonizada por un elenco de lujo, reconstruye una historia sobre la dignidad y la lucha contra la desigualdad en el sistema judicial de Estados Unidos.

La plataforma de streaming sumó a su catálogo una joya cinematográfica que no solo atrapa por su narrativa, sino que deja una profunda reflexión. Dirigida por Destin Daniel Cretton, esta producción de 2019 se consolida como una de las propuestas más potentes del género judicial, ganando premios como el de Mejor Película en los NAACP Image Awards.

A lo largo de sus 2 horas y 17 minutos de duración, la historia muestra los obstáculos legales y las presiones políticas que Stevenson debe enfrentar, convirtiendo su compromiso con la verdad en un símbolo de resistencia. A la vez que el guion deja una huella emocional duradera en el espectador, invitando a una profunda reflexión sobre el verdadero significado de la justicia, el perdón y la esperanza.

Sinopsis de Buscando justicia, la película estreno de Netflix La trama sigue los pasos de Bryan Stevenson (interpretado por Michael B. Jordan), un joven graduado de Harvard que rechaza ofertas millonarias para viajar a Alabama y fundar una organización de defensa legal junto a Eva Ansley (Brie Larson). Su misión: defender a presos condenados injustamente.

Allí, Stevenson toma el caso de Walter McMillian (Jamie Foxx), un hombre afroamericano sentenciado a muerte por el asesinato de una joven de 18 años, a pesar de las pruebas que demostraban su inocencia. La poderosa y contenida interpretación de Foxx da vida al drama de un hombre que enfrenta el racismo institucionalizado y la injusticia.

Tráiler de Buscando justicia

Reparto de Buscando justicia El drama cuenta con un reparto estelar que garantiza actuaciones memorables: Michael B. Jordan (como Bryan Stevenson)

Jamie Foxx (como Walter McMillian)

Brie Larson (como Eva Ansley)

Rob Morgan

Tim Blake Nelson