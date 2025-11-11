IR A
El sorpresivo consejo de Evangelina Anderson para Valentina Cervantes tras su renuncia a MasterChef

La modelo aprovechó su experiencia como pareja de un futbolista, ya que estuvo durante años con Martín Demichelis, y buscó ayudarla a tomar la mejor decisión.

La modelo Evangelina Anderson aconsejó a Valentina Cervantes tras su renuncia a MasterChef Celebrity y su actitud fue sorpresivamente bien recibida por la audiencia, ya que ella también estuvo en pareja con un futbolista, como fue el caso de Martín Demichelis entre 2007 y 2025, por lo que aprovechó su conocimiento para ayudarla.

En diálogo con el programa televisivo Desayuno Americano, la modelo fue consultada por la salida de la pareja de Enzo Fernández y expresó: "Último día... Muy tristes. No me acuerdo cuando fue que nos contó, pasaron tantas cosas". Con estas palabras, se lamentó por su salida de MasterChef Celebrity y evidenció que era muy querida por el grupo.

Por el lado de su experiencia como botinera, Anderson confesó: "Yo le di mis consejos, ella me escucha. Le dije que siga a su corazón y me parece perfecto la decisión que tomó". Así, se mostró muy a favor de que Cervantes haya decidido volver a Londres para vivir con Fernández y sus hijos Benjamín y Olivia, un cambio de vida rotundo.

Vale recordar que este es el tercer abandono de MasterChef Celebrity, luego de lo que fueron las renuncias de Pablo Lescano y Eugenia Tobal. En el primer caso, fue reemplazado por el cantante Walas, mientras que la actriz todavía no tuvo sustituto y se desconoce quiénes ingresarán por ella y Valentina Cervantes.

