Javier Milei confirmó que busca crear un bloque regional de 10 países para "plantarse frente al socialismo"

En una entrevista con la cadena CNN, el Presidente detalló que apuntaría a "abrazar las ideas de la libertad". Fue mientras se prepara para volver a participar del Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará del 19 al 23 de enero.

El presidente Javier Milei expuso que avanza la creación de un bloque regional de 10 países en oposición "al socialismo del siglo XXI" y otras líneas ideológicas que cuestiona, en la previa de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos , que se realizará del 19 al 23 de enero en Suiza.

En diálogo con la cadena CNN, Milei destacó las últimas elecciones en la región: "Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que es una farsa y que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso y engañoso para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. En todos los lugares donde se aplica es un fracaso".

En tal sentido, confirmó que busca conformar un grupo de países afines a su corriente. "Estoy trabajando activamente en un bloque. Ya hay 10 países con los que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando. Estamos intentando hacer un bloque donde nuestra propuesta sea abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones , ya sea el del siglo XXI o el woke y ni hablar de las versiones más extremas".

Por lo pronto, la Casa Rosada no confirmó oficialmente los integrantes del bloque, aunque sería integrado por distintos líderes que comparten el pensamiento del mandatario, como José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), José Jerí (Perú), José Raúl Mulino (Panamá) o Luis Abinader (República Dominicana).

En tanto, Milei señaló que el diagramado se produce en el marco de un alineamiento con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, con el que mantiene un aceitado vínculo.

Javier Milei se prepara para su discurso en Davos

El propio mandatario anticipó su presencia en el próximo Foro Económico Mundial de Davos a través de las redes sociales, donde citó la publicación oficial del Foro que confirma su viaje a la comuna de Klosters-Serneus, en la región de Prettigovia/Davos. “Fenómeno barrial”, escribió Milei al replicar el anuncio.

El encuentro, que reúne cada año a más de tres mil dirigentes políticos, empresarios y referentes internacionales, se desarrollará bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. Para el jefe de Estado argentino, se trata de un escenario clave para amplificar su discurso y proyectar su ideología a nivel global.

En la edición anterior, Milei protagonizó una fuerte polémica al lanzar duras críticas contra la diversidad sexual y el feminismo, lo que provocó el repudio por parte de la comunidad LGBT y una de las marchas más convocantes contra su Gobierno en Plaza de Mayo.

Si bien el discurso que pronunciará en enero próximo aún no está definido, desde la Casa Rosada anticipan que volverá a defender el liberalismo económico y a profundizar sus cuestionamientos contra lo que denomina “agenda woke”.