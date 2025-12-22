IR A
IR A

Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas

La modelo se mostró relajada en medio de los rumores de reconciliación con el padre de sus hijos, Martín Demichelis, y el distanciamiento con el influencer y músico, Ian Lucas, con quien la vinculan sentimentalmente.

Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Instagram

Evangelina Anderson, que quedó envuelta en medio de un revuelo mediático con su exmarido, Martín Demichelis y distanciamiento con Ian Lucas, hizo una pausa y publicó sugerentes fotos disfrutando del sol y del verano.

PH @jc.fotografiaa
Te puede interesar:

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

La modelo había publicado una foto con el padre de sus tres hijos en las últimas horas por el cumpleaños del exfutbolista, lo que generó rumores de reconciliación, y se sumó que el influencer dejó de seguirla en redes.

Dejando atrás cualquier tipo de análisis, la participante de MasterChef (Telefe) compartió una producción de fotos en bikini rojo de la marca de Wanda Nara, anteojos oscuros, en medio de la naturaleza y al sol, que, para muchos, dejó expuesta su presente sentimental, ¿en modo soltera?

Embed - EVA ANDERSON on Instagram: "@wandanarashop"
View this post on Instagram

Sin embargo, horas después utilizó otras fotos para subir en sus historias, lo que generó un guiño a una posible reconciliación con su compañero de Telefe, el músico: posteó una imagen acompañada de la canción del propio Ian, Romeo & Julieta. “El problema es que quiero verte después de verte y eso es lo que nos hace mal”, se escucha en la letra.

Evangelina Anderson

Evangelina Anderson habló sobre su relación con Demichelis e Ian Lucas

Evangelina Anderson fue consultada por Infama (AméricaTV) por la posible reconciliación con Martín Demichelis y el distanciamiento con Ian Luca, quien por un tiempo, se dejaron de seguir en las redes sociales.

“¡Ni loca vuelvo!”, fue la contundente respuesta sobre su acercamiento con el padre de sus hijos, Bastián, Lola y Emma, y cuando le hicieron referencia a la foto familiar que publicó señaló con contundencia: “‘¿Qué tiene que ver? Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”.

Acto seguido, fue consultada por el accionar del músico quien la dejó de seguir por unas horas, pero después dio marcha atrás su decisión. Entre risas, la modelo respondió: “Me dice ‘nos pusimos de acuerdo jodiendo por el shippeo, para ver si nos levantaban. Ian es lo más”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

play

Incidentes entre trapitos y la Policía Bonaerense en el Palacio Municipal de Quilmes

Hace 32 minutos
play

El Colegio Palermo Chico expulsó a la familia del empresario acusado de abusar de los amigos de su hijo

Hace 45 minutos
Un referente de la gastronomía peruana en Buenos Aires.

El restaurante de cocina criolla peruana que tienta con sus incorporaciones gastronómicas

Hace 47 minutos
Bilbao es un bar de tapas y vermut que rinde homenaje a la tradición española. 

El bar de tapas que convierte en plan cualquier momento del día

Hace 51 minutos
Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas

Hace 53 minutos