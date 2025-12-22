Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas La modelo se mostró relajada en medio de los rumores de reconciliación con el padre de sus hijos, Martín Demichelis, y el distanciamiento con el influencer y músico, Ian Lucas, con quien la vinculan sentimentalmente. + Seguir en







Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño? Instagram

Evangelina Anderson, que quedó envuelta en medio de un revuelo mediático con su exmarido, Martín Demichelis y distanciamiento con Ian Lucas, hizo una pausa y publicó sugerentes fotos disfrutando del sol y del verano.

La modelo había publicado una foto con el padre de sus tres hijos en las últimas horas por el cumpleaños del exfutbolista, lo que generó rumores de reconciliación, y se sumó que el influencer dejó de seguirla en redes.

Dejando atrás cualquier tipo de análisis, la participante de MasterChef (Telefe) compartió una producción de fotos en bikini rojo de la marca de Wanda Nara, anteojos oscuros, en medio de la naturaleza y al sol, que, para muchos, dejó expuesta su presente sentimental, ¿en modo soltera?

Embed - EVA ANDERSON on Instagram: "@wandanarashop" View this post on Instagram Sin embargo, horas después utilizó otras fotos para subir en sus historias, lo que generó un guiño a una posible reconciliación con su compañero de Telefe, el músico: posteó una imagen acompañada de la canción del propio Ian, Romeo & Julieta. “El problema es que quiero verte después de verte y eso es lo que nos hace mal”, se escucha en la letra.

Evangelina Anderson Instagram Evangelina Anderson habló sobre su relación con Demichelis e Ian Lucas Evangelina Anderson fue consultada por Infama (AméricaTV) por la posible reconciliación con Martín Demichelis y el distanciamiento con Ian Luca, quien por un tiempo, se dejaron de seguir en las redes sociales.

“¡Ni loca vuelvo!”, fue la contundente respuesta sobre su acercamiento con el padre de sus hijos, Bastián, Lola y Emma, y cuando le hicieron referencia a la foto familiar que publicó señaló con contundencia: “‘¿Qué tiene que ver? Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”. Acto seguido, fue consultada por el accionar del músico quien la dejó de seguir por unas horas, pero después dio marcha atrás su decisión. Entre risas, la modelo respondió: “Me dice ‘nos pusimos de acuerdo jodiendo por el shippeo, para ver si nos levantaban. Ian es lo más”.