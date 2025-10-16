IR A
Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

El exparticipante de Gran Hermano se mostró alegre, a una semana de ser dado de alta, tras el gravísimo accidente en moto que sufrió en la localidad de Moreno.

Tras pasar un mes internado, Thiago volvió a su casa y continúa su recuperación. 
Nacho reveló cómo se encuentra Thiago tras recibir el alta: "No recordaba nada"

El influencer, oriundo de González Catán, dio detalles de su vida actual en una historia de su cuenta de Instagran y expresó: “Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó”. Thiago permaneció en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La madre de sus hijas y expareja, Daniela Celis estuvo junto a él durante toda la internación y brindó los partes médicos día a día para mantener informados a todos sus fanáticos. Así, Thiago también se refirió a su cambio físico. “Entre todo lo que me pasó también bajé 20 kilos”, reveló.

Además, añadió: “Les quiero mostrar que desde que salí del hospital aumenté dos kilos”. El posteo del influencer fue acompañado por el tema “Aprender a volar” de Patricia Sosa, en relación a su gran avance en su recuperación.

