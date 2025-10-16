Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo" El exparticipante de Gran Hermano se mostró alegre, a una semana de ser dado de alta, tras el gravísimo accidente en moto que sufrió en la localidad de Moreno.







Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina habló en sus redes sociales tras el gravísimo accidente en moto que sufrió en Moreno y su recuperación milagroso luego de 28 días de internación: “Estoy feliz de estar vivo”, aseguró.

El influencer, oriundo de González Catán, dio detalles de su vida actual en una historia de su cuenta de Instagran y expresó: “Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó”. Thiago permaneció en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

thiago medina

La madre de sus hijas y expareja, Daniela Celis estuvo junto a él durante toda la internación y brindó los partes médicos día a día para mantener informados a todos sus fanáticos. Así, Thiago también se refirió a su cambio físico. “Entre todo lo que me pasó también bajé 20 kilos”, reveló.