"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

El evento del YouTuber Fede Vigevani en el estado de Vélez dejó una pregunta sin responder. El joven cerró su gira con un show masivo de juegos, música y relatos, y la visita de su amigo Ian Lucas, al que le preguntó por Evangelina Anderson, tras los rumores de un romance.
El interrogante en pleno escenario descolocó al participante de MasterChef Celebrity y se volvió viral en redes, con la complicidad de Wanda Nara, que también participó como invitada.
"Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber... ¿Qué está pasando con Evangelina Anderson?", disparó Vigevani sin anestesia, mientras la conductora de Telefe miraba directo al rostro de sorpresa del cantante.
Ante el gritos de miles de seguidores, la exmujer de Mauro Icardi agregó: "Entre panqueque y panqueque...", y todos aplaudieron. Por su parte, el participante del certamen de cocina remarcó: "Es mi compañera de MasterChef. Es la mujer más linda de Argentina para mi. Nos queremos mucho". Estas declaraciones y la risa nerviosa del mediático dieron por confirmada la relación según los seguidores.
Qué pasó entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef
La incógnita sobre qué pasó entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity sigue alimentándose con gestos de los protagonistas y los seguidores en redes sociales. Además, hay videos donde se los ve muy cercanos, aunque ambos afirmaron ser solo compañeros. Jugaron mediáticamente tras un breve cese de seguimiento mutuo en Instagram, y aclararon que fue una broma, volviendo a seguirse. Aclararon que tienen una buena relación laboral y amistad.