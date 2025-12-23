"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson El cantante y participante de MasterChef quedó mudo ante la pregunta del youtuber y la complicidad de Wanda Nara. Fue el momento más comentado en redes. + Seguir en







Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

El evento del YouTuber Fede Vigevani en el estado de Vélez dejó una pregunta sin responder. El joven cerró su gira con un show masivo de juegos, música y relatos, y la visita de su amigo Ian Lucas, al que le preguntó por Evangelina Anderson, tras los rumores de un romance.

El interrogante en pleno escenario descolocó al participante de MasterChef Celebrity y se volvió viral en redes, con la complicidad de Wanda Nara, que también participó como invitada.

"Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber... ¿Qué está pasando con Evangelina Anderson?", disparó Vigevani sin anestesia, mientras la conductora de Telefe miraba directo al rostro de sorpresa del cantante.

Embed En el show de @fedevigevani le preguntan con @wanditanara a @Ianlucasok x #evangelinaanderson !! En el veléz !!! pic.twitter.com/OusS9SpBTW — Capocha (@capochatv) December 23, 2025 Ante el gritos de miles de seguidores, la exmujer de Mauro Icardi agregó: "Entre panqueque y panqueque...", y todos aplaudieron. Por su parte, el participante del certamen de cocina remarcó: "Es mi compañera de MasterChef. Es la mujer más linda de Argentina para mi. Nos queremos mucho". Estas declaraciones y la risa nerviosa del mediático dieron por confirmada la relación según los seguidores.

