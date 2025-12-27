IR A
Wanda Nara se reencontró con sus hijas y viajó a Punta del Este para recibir el Año Nuevo

La conductora se reunió con Francesca e Isabella tras el festejo navideño de las pequeñas junto a Mauro Icardi. Partieron hacia Uruguay en un vuelo relámpago para retomar las vacaciones.

Wanda viajó a Buenos Aires y volvió a Punta del Este durante este sábado. 

Instagram: wanda_nara

Wanda Nara concretó este sábado 27 el esperado reencuentro con sus hijas menores, Francesca e Isabella, en la Ciudad de Buenos Aires. La mediática retiró a las pequeñas del edificio Chateau tras la estadía de las nenas con Mauro Icardi durante la Navidad.

La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja.
El futbolista del Galatasaray obtuvo un permiso especial de su club para viajar a la Argentina por solo cinco días. Por este motivo, el delantero aprovechó su breve licencia para celebrar el 24 y el 25 de diciembre en compañía de las niñas.

Nara realizó un viaje fugaz desde Punta del Este para buscar a las menores y emprender el regreso hacia la costa uruguaya de forma inmediata. Su objetivo principal es recibir el 2026 en su casa de Uruguay, donde se instaló desde hace varias jornadas.

Wanda Nara recibió a sus hijas en las mansión de Punta del Este

"Ahora sí, felices vacaciones para mí", escribió la empresaria en su cuenta oficial de Instagram durante el vuelo de retorno. La publicación mostró a las nenas con hamburguesas mientras el avión partía rumbo al país vecino para retomar el descanso.

La familia arribó a destino pocos minutos después para continuar con la temporada de relax frente al mar. Wanda retomó su rutina de playa y piscina junto al resto de su círculo íntimo en la lujosa mansión.

Wanda está de nuevo con sus hijas en la mansión de Punta del Este

Cómo Recibió Wanda Nara a sus hijas para recibir el 2026 en familia

La mediática organizó una tarde de pileta y risas junto a sus hijos varones, su hermana Zaira Nara y sus padres. También participó de la bienvenida su novio, Martín Migueles, en un ambiente festivo y relajado. El regreso de Francesca e Isabella resultó clave para este cambio de energía en la familia.

La conductora de MasterChef compartió imágenes de una merienda "todo rosa". Hasta su papá, Andrés Nara, se vistió para la ocasión. Fue una tarde de juegos de las nenas con sus hermanos Valentino, Constantino y Benedicto.

Andrés Nara se vistió de rosa para recibir a sus nietas

En el festejo también estuvo presente Lola Demichelis, la hija de Evangelina Anderson, con quien mantienen una estrecha amistad. Todos los menores compartieron una jornada de juegos en la residencia de Punta del Este.

