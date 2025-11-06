A un mes del alta, el ex Gran Hermano Thiago Medina aceptó un nuevo desafío laboral en Telefe El exparticipante del reality seguirá contratado por el canal pero en un rol que sorprendió a su exmujer Daniel Celis.







Celis y Medina fueron pareja y son padres de las gemelas Laia y Aimé. Redes Sociales

El exparticipante de Gran Hermano y expareja de la influencer Daniela "Pestañela" Celis, Thiago Medina, aceptó la propuesta de Telefe para ser parte de GH Generación Dorada en Telefe.

Después de reponerse de un accidente con su moto que lo dejó hospitalizado más de un mes, el joven se animó a dar un gran paso en su carrera y aceptó sumarse a esta edición especial. Este juego tiene el objetivo de integrar a exjugadores con un rol específico, ya sea como hosts, panelistas, o incluso como guías de los nuevos concursantes.

En el caso de Thiago, si bien no especificó cuál será el papel que va a desempeñar, es una oportunidad para reanudar la carrera que inició el joven de González Catán en los medios.

Por su parte, Celis apoyó la decisión de quien fuera su pareja y es el padre de las gemelas Aimé y Laia: "Estoy tan orgullosa de vos, de todo lo que lograste y de todo lo que viene. ¡Mereces esto y mucho más! A darle con todo, mi amor," publicó en redes.