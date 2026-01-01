1 de enero de 2026 Inicio
Aumenta la VTV en enero 2026 para Buenos Aires: ¿queda más cara que en CABA?

La diferencia entre realizar el trámite en la provincia o en CABA se convierte en un tema central para miles de automovilistas que buscan organizar gastos.

Ya se registraron aumentos en la VTV para el próximo año

  • La VTV en Buenos Aires aumenta un 21% desde el 16 de enero de 2026.
  • El nuevo valor para autos particulares será de $97.057,65. Las motos pagarán $38.801 y los vehículos pesados más de $174.000.
  • En CABA, los valores siguen siendo considerablemente más bajos que en la provincia.
  • Además, cabe destacar que el turno y la vigencia de la VTV dependen del último número de la patente.

Con el inicio de enero de 2026, los conductores de la provincia de Buenos Aires vuelven a poner el foco en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite obligatorio que impacta directamente en el bolsillo. La confirmación de un nuevo aumento reavivó las consultas y comparaciones, especialmente entre quienes circulan tanto por territorio bonaerense como por CABA.

El ajuste en los valores de la VTV se da en un contexto de actualizaciones generalizadas de tarifas y servicios, lo que genera dudas sobre cómo quedan posicionados los costos según la jurisdicción. En este escenario, la pregunta es inevitable: ¿la VTV en Buenos Aires pasa a ser más cara que en CABA?

A cuánto llega la VTV de Buenos Aires en enero 2026 y como queda respecto a CABA

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Desde el 16 de enero de 2026, la VTV en la provincia de Buenos Aires aplicará un incremento cercano al 21% para los autos particulares de hasta 2.500 kilos. La actualización quedó establecida a través de la Resolución N°369/2025, publicada en el Boletín Oficial, y redefine los valores que deberán afrontar los conductores al momento de realizar el control obligatorio.

Con la nueva tarifa, los vehículos particulares pasarán a pagar $97.057,65 por la verificación. En el caso de las motos, el costo se fijó en $38.801, mientras que los vehículos de mayor porte, que superan los 2.500 kilos, deberán abonar $174.604. Para remolques, semirremolques y acoplados, los valores variarán según el peso, con montos que irán desde los $58.201 hasta los $87.302.

En comparación, los valores vigentes en CABA durante diciembre de 2025 resultan más bajos que los bonaerenses: $63.453 para autos y $23.858 para motos. Además, el sistema de control mantiene el cronograma basado en el último número de la patente, que define tanto el mes en el que debe realizarse la verificación como la vigencia de la oblea.

