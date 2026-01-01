IR A
IR A

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Un éxito argentino de 2004 ya está disponible en la gran N roja y aumentó la cantidad de suscriptores de esta popular plataforma de streaming.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los viejos estrenos del cine que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios no paran de agrandarse constantemente.

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
Te puede interesar:

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. Una comedia dramática con Ricardo Darín y un elenco de lujo, de actores reconocidos a nivel mundial que no te podés perder este 2026. Disfrutá los detalles de su trama y el adelanto que te dejamos en esta nota.

Sinopsis de Luna de Avellaneda, la película argentina que llegó a Netflix

Luna de Avellaneda, un club de barrio que vivió en el pasado una época de esplendor, está atravesando una crisis que pone en peligro su existencia. Al parecer, la única salida posible es que se convierta en un Casino, pero esto se aparta de los ideales y de los fines para los que fue fundado en los años 40: un club social, deportivo y cultural. Los descendientes de los fundadores se debatirán entre la posibilidad de salvarse a cualquier precio o conservar el espíritu original del club.

lunaaaa

Tráiler de Luna de Avellaneda

Embed - LUNA DE AVELLANEDA TRAILER

Reparto de Luna de Avellaneda

  • Ricardo Darín como Román Maldonado
  • Valeria Bertuccelli como Cristina
  • Eduardo Blanco como Amadeo Grimberg
  • Mercedes Morán como Graciela
  • José Luis López Vázquez como Don Aquiles
  • Silvia Kutika como Verónica
  • Daniel Fanego como Alejandro
  • Atilio Pozzobón como Atilio
luna de avellaneda
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

En este momento, ya está disponible una producción de aventuras que no te podés perder, se trata de Pokemón: Detective Pikachu, un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa.
play

Pokémon: Detective Pikachu llegó a Netflix y ya es de lo más visto: como es la curiosa historia

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2003, se trata de Pequeñas grandes amigas, la película que está siendo todo un éxito en este sitio web y atrapó un montón de televidentes. 
play

De qué se trata Pequeñas grandes amigas, la película de los 2000 que llegó a Netflix y está siendo cada vez más vista

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día.
play

De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto

Cashman (Kaesyeoro) es una serie surcoreana que llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2025. La ficción propone una vuelta de tuerca al género de superhéroes con una idea tan sencilla como incómoda: el poder del protagonista depende del dinero en efectivo que lleva encima y se consume cada vez que lo utiliza. 
play

Cuál es la trama de Cashman, la serie coreana sobre un superpoder engañoso que sorprende en Netflix

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

últimas noticias

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Hace 31 minutos
Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Hace 32 minutos
Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Hace 50 minutos
Yésica Loreley Quevedo tiene un emprendimiento de colchonetas. 

Quién es la mujer que mató a un peatón en Nordelta: yoga, redes sociales y una fianza polémica

Hace 56 minutos
El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo y una advertencia al Gobierno para el 2026: "No dormirse en los laureles"

Hace 1 hora