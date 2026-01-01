Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos Un éxito argentino de 2004 ya está disponible en la gran N roja y aumentó la cantidad de suscriptores de esta popular plataforma de streaming. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los viejos estrenos del cine que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios no paran de agrandarse constantemente.

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. Una comedia dramática con Ricardo Darín y un elenco de lujo, de actores reconocidos a nivel mundial que no te podés perder este 2026. Disfrutá los detalles de su trama y el adelanto que te dejamos en esta nota.

Sinopsis de Luna de Avellaneda, la película argentina que llegó a Netflix Luna de Avellaneda, un club de barrio que vivió en el pasado una época de esplendor, está atravesando una crisis que pone en peligro su existencia. Al parecer, la única salida posible es que se convierta en un Casino, pero esto se aparta de los ideales y de los fines para los que fue fundado en los años 40: un club social, deportivo y cultural. Los descendientes de los fundadores se debatirán entre la posibilidad de salvarse a cualquier precio o conservar el espíritu original del club.

lunaaaa Tráiler de Luna de Avellaneda Embed - LUNA DE AVELLANEDA TRAILER Reparto de Luna de Avellaneda Ricardo Darín como Román Maldonado

como Román Maldonado Valeria Bertuccelli como Cristina

como Cristina Eduardo Blanco como Amadeo Grimberg

como Amadeo Grimberg Mercedes Morán como Graciela

como Graciela José Luis López Vázquez como Don Aquiles

como Don Aquiles Silvia Kutika como Verónica

como Verónica Daniel Fanego como Alejandro

como Alejandro Atilio Pozzobón como Atilio luna de avellaneda