El conductor reveló detalles de la renovación y espacios pensados para potenciar el reality, que cumple 25 años en Argentina. Esta edición reunirá a famosos, exjugadores y nuevos talentos.

La expectativa por el regreso de Gran Hermano Generación Dorada a la pantalla de Telefe aumentó con el anuncio que hizo el conductor Santiago del Moro . "Gracias por tanto", empezó.

El mediático adelantó que la producción está trabajando contrarreloj en un gran cambio para el reality: " Gran Hermano 2026, ¡chau pileta, gracias por tanto!”, siguió el conductor.

A un mes y medio del inicio del juego, trascendió que la casa tendrá nuevos espacios para las pruebas de liderazgo, con el objetivo de acompañar a los participantes en el desempeño del juego. " Será distinto a todo lo visto hasta ahora ", anticipó Del Moro.

¿De qué trata la Generación Dorada?

A diferencia de las otras ediciones de Gran Hermano, esta Generación Dorada tiene una particularidad y es que el juego cumple 25 años en Argentina. Todos recuerdan la primera edición del 2001 con la conducción de la actriz Soledad Silveyra.

Entre los atractivos, habrá famosos que aceptaron el aislamiento y la participación de exjugadores que quieren su revancha. A esto se suman los nuevos valores elegidos en el casting más multitudinario hasta la fecha y que se conocerán a partir del 2 de febrero de 2026, cuando empiecen a mostrarse en la casa más famosa del país.