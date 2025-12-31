Evangelina Anderson y una propuesta caliente que reavivó los rumores de romance con Ian Lucas La modelo protagonizó un diálogo tan picante con el youtuber que hasta La Joaqui tuvo que intervenir en el medio de la prueba de cocina: "Eva...". + Seguir en







Evangelina Anderson y una propuesta caliente a Ian Lucas. Redes Sociales

Masterchef Celebrity está en llamas: Evangelina Anderson protagonizó un cruce muy caliente con Ian Lucas, a quien le hizo una propuesta muy particular. Las redes no tardaron en volver a vincularlos y a reavivar los rumores de romance.

Todo se dio en el marco de una prueba gastronómica de alta exigencia, cuando los concursantes se encontraron con una caja misteriosa repleta de ingredientes inesperados, con los cuales debían completar la receta del día.

Al advertir que debía cocinar con un conejo, Evangelina dejó en evidencia su desagrado y, luego de recomponerse del primer impacto, acudió a su compañero para ver si podía rescatarla.

En ese contexto, soltó la frase que generó silencio absoluto en el estudio: “¿Me prestás tu berenjena?”. Después de un prolongado silencio, La Joaqui intervino con un comentario picante que provocó la risa de sus compañeros. "Eva... es un programa familiar", dijo en tono de chiste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/2006203827683230033&partner=&hide_thread=false Evangelina Anderson le pidió la berenjena a Ian Lucas y sus compañeros no la dejaron pasar #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/qGu9VfGXWd — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) December 31, 2025