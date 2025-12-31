IR A
IR A

Evangelina Anderson y una propuesta caliente que reavivó los rumores de romance con Ian Lucas

La modelo protagonizó un diálogo tan picante con el youtuber que hasta La Joaqui tuvo que intervenir en el medio de la prueba de cocina: "Eva...".

Evangelina Anderson y una propuesta caliente a Ian Lucas.

Evangelina Anderson y una propuesta caliente a Ian Lucas.

Redes Sociales

Masterchef Celebrity está en llamas: Evangelina Anderson protagonizó un cruce muy caliente con Ian Lucas, a quien le hizo una propuesta muy particular. Las redes no tardaron en volver a vincularlos y a reavivar los rumores de romance.

La modelo habló de una posible segunda oportunidad con su exmarido.
Te puede interesar:

Evangelina Anderson rompió el silencio: ¿se reconcilió con Martín Demichelis?

Todo se dio en el marco de una prueba gastronómica de alta exigencia, cuando los concursantes se encontraron con una caja misteriosa repleta de ingredientes inesperados, con los cuales debían completar la receta del día.

Al advertir que debía cocinar con un conejo, Evangelina dejó en evidencia su desagrado y, luego de recomponerse del primer impacto, acudió a su compañero para ver si podía rescatarla.

En ese contexto, soltó la frase que generó silencio absoluto en el estudio: “¿Me prestás tu berenjena?”. Después de un prolongado silencio, La Joaqui intervino con un comentario picante que provocó la risa de sus compañeros. "Eva... es un programa familiar", dijo en tono de chiste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/2006203827683230033&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda Nara tuvo un nuevo error en redes sociales.

MasterChef Celebrity: Wanda Nara filtró una foto con un nuevo participante y tuvo que borrarla

Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

El chef permanece internado tras una descompensación. 

Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

últimas noticias

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Hace 29 minutos
¿Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado?

Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado

Hace 29 minutos
Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Hace 30 minutos
Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente, menos reactivo y más alineado con lo que realmente necesitás sostener.

Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple

Hace 31 minutos
play
El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Hace 31 minutos