Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para despedir el año y tiró una frase picante sobre quién la esperaba

La modelo viajó a la ciudad uruguaya para combinar sus compromisos laborales con el esperado reencuentro familiar, para cerrar el 2025 y celebrar la llegada del 2026.

Evangelina Anderson aterrizó este lunes en Punta del Este con el objetivo de celebrar la llegada del Año Nuevo en compañía de sus seres queridos. La integrante de MasterChef Celebrity llegó a la terminal aérea junto a su amiga Majo Martino. El periodista Gustavo Descalzi la abordó en la salida del aeropuerto, donde la modelo mantuvo una actitud reservada frente a las consultas sobre su presente personal.

Una vez instalada en el vehículo que la trasladó, la figura de Telefe accedió a dialogar brevemente con la prensa sobre sus motivos de viaje. Ante la pregunta sobre si alguien la esperaba en suelo uruguayo, la conductora fue directa. “Claro, vengo a trabajar”, respondió inicialmente para luego añadir con misterio que también aguardaban por ella “tres personas muy importantes”.

Sus hijos Bastian, Lola y Emma ya se encuentran en la ciudad desde hace algunos días tras viajar previamente con su padre, Martín Demichelis. El cronista también indagó sobre los rumores de romance con su compañero de certamen, Ian Lucas, pero la entrevistada optó por el silencio. Esta decisión reafirma su postura de priorizar el vínculo con sus niños por encima de las especulaciones mediáticas que rodearon su 2025.

Evangelina Anderson arribó a Punta del Este

La modelo cierra un ciclo de gran exposición tras su regreso definitivo al espectáculo nacional, entre el programa de cocina y su labor en Los 8 Escalones. Su vida privada ocupó gran parte de la agenda pública luego de su separación del exentrenador de River Plate tras 18 años de relación. Aunque surgieron versiones de reconciliación en los últimos días, ella desestimó cualquier posibilidad de retorno con su expareja.

El rotundo rechazo a una reconciliación con Martín Demichelis: "Ahí no vuelvo"

La participante de la competencia de cocina visitó recientemente el programa Juego Chino, conducido por el Guillermo López en Telefe. Durante la entrevista, Anderson reveló que lleva un año y medio separada y reflexionó sobre su nueva etapa de soltería con cierta dosis de dramatismo. "Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola", confesó entre risas. "No es ni una cosa ni la otra", retrucó el conductor.

Ante la consulta directa del conductor sobre una posible vuelta con el padre de sus hijos, la respuesta de Evangelina resultó tajante y no dejó lugar a dudas. "No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo", sentenció con énfasis. Con esta declaración, la bailarina dejó en claro que su vínculo sentimental con el deportista pertenece definitivamente al pasado.

