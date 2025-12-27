IR A
Evangelina Anderson rompió el silencio: ¿se reconcilió con Martín Demichelis?

Entre el duelo por la separación y el acercamiento con su compañero de MasterChef, Ian Lucas, la modelo eligió hablar de su presente sentimental con el exentrenador de River.

La modelo habló de una posible segunda oportunidad con su exmarido.

Redes sociales

Evangelina Anderson está cerrando un año muy movido en cuanto a su vida profesional y personal. Por un lado, es una de las participantes más destacadas de MasterChef Celebrity; por otro, se separó del exentrenador de River, Martín Demichelis, después de 18 años de relación, y surgieron versiones que la vinculan con el joven streamer Ian Lucas.

El nombre de la modelo volvió a ser tendencia por un posible giro en su vida sentimental, y los rumores de reconciliación se escucharon fuerte después de una foto que publicó su hija Lola. Fue durante los festejos del exfutbolista con una postal familiar.

Muchos seguidores de la pareja de famosos interpretaron esta cercanía como una tregua o reconciliación, pero ella se encargó de romperles la ilusión: "Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola", dijo en televisión.

"Ahí no vuelvo": Evangelina Anderson fulminó a su exmarido

Evangelina Anderson participó del programa Juego Chino, con la conducción de Guillermo "Pelado" López en Telefe, y aclaró que estaba hace un año y medio separada de Martín Demichelis y "tranquila". Sin embargo, el mediático insistió en preguntar por el exjugador de River y si era cierto el rumor de que iban a volver. "No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo", cerró contundente.

