Martín Demichelis se creó una cuenta de Instagram: "Evangelina Anderson no lo dejaba..." El exfutbolista y entrenador llegó a las redes sociales luego de muchos años y justo coincidió con la crisis de River Plate.







Martín Demichelis llegó a Instagram tras su separación de Evangelina Anderson. Redes sociales

El exfutbolista y entrenador Martín Demichelis se creó una cuenta de Instagram luego de su separación mediática de la modelo Evangelina Anderson y evidenció su deseo por explorar las redes sociales, algo que justo coincidió con el pésimo momento futbolístico de River Plate de la mano de Marcelo Gallardo.

Con respecto a esta situación, el periodista Santiago Sposato se encargó de revelar una inesperada información en Infama: "Me puse a averiguar por qué recién ahora, a su edad, Martín Demichelis se le ocurre abrir una cuenta de Instagram... Me contaron que su ex no lo dejaba tener redes sociales". Con estas palabras, apuntó duramente contra Evangelina Anderson, quien estuvo en pareja con él durante 18 años.

"No era lo único que la ex no le permitía. Tampoco podía tener autos de lujo en Argentina. Tenía que mantener una imagen más familiar", concluyó Sposato. De esta manera, el entrenador llegó a la red social más popular con @martindemichelisoficial y ya posee más de 2 mil seguidores, aunque apenas pasó un día de la apertura de la cuenta.

Con respecto a sus publicaciones, el ex-Rayados de Monterrey compartió dos historias y mostró que fue a ver jugar a su hijo Bastian: "Qué felicidad verte jugar con la de River, hijo". Luego, directamente se tomó una selfie con él y varios integrantes más de la séptima división juvenil del Millonario, además de confirmar que fue en el predio ubicado en Hurlingham.