Martín Demichelis se creó una cuenta de Instagram: "Evangelina Anderson no lo dejaba..."

El exfutbolista y entrenador llegó a las redes sociales luego de muchos años y justo coincidió con la crisis de River Plate.

Martín Demichelis llegó a Instagram tras su separación de Evangelina Anderson.

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.
Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

Con respecto a esta situación, el periodista Santiago Sposato se encargó de revelar una inesperada información en Infama: "Me puse a averiguar por qué recién ahora, a su edad, Martín Demichelis se le ocurre abrir una cuenta de Instagram... Me contaron que su ex no lo dejaba tener redes sociales". Con estas palabras, apuntó duramente contra Evangelina Anderson, quien estuvo en pareja con él durante 18 años.

"No era lo único que la ex no le permitía. Tampoco podía tener autos de lujo en Argentina. Tenía que mantener una imagen más familiar", concluyó Sposato. De esta manera, el entrenador llegó a la red social más popular con @martindemichelisoficial y ya posee más de 2 mil seguidores, aunque apenas pasó un día de la apertura de la cuenta.

Martín Demichelis cuenta Instagram
Martín Demichelis llegó a Instagram tras su separación.

Con respecto a sus publicaciones, el ex-Rayados de Monterrey compartió dos historias y mostró que fue a ver jugar a su hijo Bastian: "Qué felicidad verte jugar con la de River, hijo". Luego, directamente se tomó una selfie con él y varios integrantes más de la séptima división juvenil del Millonario, además de confirmar que fue en el predio ubicado en Hurlingham.

Demichelis historias River Bastian
Demichelis fue a ver a Bastian justo en medio de la crisis de River.

Aplausos de los hinchas de River Plate a Miguel Ángel Russo en el minuto de silencio

Los hinchas de River que asistieron al partido entre el Millonario y Sarmiento de Junín en el estadio Monumental aplaudieron a Miguel Ángel Russo, quien murió el miércoles tras enfrentar graves problemas de salud, en el marco del minuto de silencio en homenaje al entrenador previo al encuentro.

Minuto de silencio Russo River Sarmiento
Los hinchas de River aplaudieron a Miguel Ángel Russo.

