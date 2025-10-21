Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..." La modelo sorprendió con sus palabras vinculadas a su vida amorosa, luego de lo que fueron 18 años junto a Martín Demichelis.







Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol. Captura América TV

La modelo Evangelina Anderson se encargó de hablar sobre su futuro amoroso y descartó comenzar un romance con un futbolista nuevamente, luego de lo que fueron 18 años junto a Martín Demichelis y tras el fuerte rumor que la vinculó a Leandro Paredes.

En diálogo con el programa televisivo Desayuno Americano, la modelo fue consultada por la posibilidad de tener un nuevo romance con un futbolista y sorprendió con sus palabras. "Yo ya me retiré, estoy jubilada. Cuando estuve afuera, estudié mucho, estudié idiomas, me recibí de maestra de inglés, estudié oratoria, me recibí de profesora de yoga, hice de todo y aparte crié tres hijos".

Para finalizar, agregó: "Conozco muchas chicas que son emprendedoras. No hay que etiquetar de una manera a las personas, somos todas distintas. Lo que viví estoy muy agradecida a la vida, a Dios y al universo, pero si me preguntas si estaría de vuelta con un jugador, no. Botinera nunca más". Así, descartó definitivamente volver a incursionar en el mundo del deporte a sus 42 años.

Con todo esto, Evangelina Anderson se encargó de desmentir los rumores pasados, presentes y futuros, ya que esto indica que no volverá a involucrarse con un futbolista. De igual manera, nunca se sabe lo que pasará en la vida y se deberá esperar a los próximos meses para ver cómo lleva adelante su flamante soltería.