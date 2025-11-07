Eugenia Tobal anunció su decisión sobre MasterChef Celebrity y habló de la polémica con Germán Martitegui La actriz contó la verdad sobre el supuesto conflicto con el jurado.







Eugenia Tobal continúa en MasterChef Celebrity. Redes sociales

Luego de la versión que indicaba que Eugenia Tobal iba a renunciar a MasterChef Celebrity tras una supuesta pelea con el jurado Germán Martitegui producto de una devolución de mala forma, la actriz contó su verdad sobre el futuro en el reality y sorprendió a más de uno.

Fue el periodista Ángel de Brito en LAM quien contó que la participante “estaba harta de algunos dichos del jurado” por la devolución y la forma que tenían para con los platos. "Ella hizo un brownie y le habría salido genial”, introdujo.

“Cómo la receta tenía que ver con su mamá, el comentario no le gustó por qué le removió cosas. Le dijo Martitegui '¿Qué tenés en la cabeza cómo vas a presentar esto?'", agregó. Pero contó que esa parte no la pusieron al aire.

Eugenia Tobal Redes sociales Fue Pilar Smith de Gossip de Net TV quien se comunicó con Tobal y fue ella misma quien le contó que no es verdadera la información y “desde el canal también confirmaron que no se va del reality”.

La conductora contó que algunos productores “a veces reaccionan mal con algunas devoluciones no esperadas y pueden decir por lo bajo comentarios que después trascienden, pero cambian de opinión. Es producto de la bronca de malas devoluciones".