Este es uno de los puentes más representativos de Buenos Aires y es perfecto para visitar: cuál es su historia

El Puente de la Mujer es la primera obra de Santiago Calatrava en América Latina. Su diseño simboliza una pareja bailando tango.

Es un puente peatonal giratorio con uno de los mecanismos más grandes del mundo.

Conecta el Dique 3 de Puerto Madero entre Alicia Moreau de Justo y Olga Cossettini.

En 2022 fue remodelado con un piso sustentable hecho con plástico reciclado. En pleno Puerto Madero, uno de los barrios más visitados de la Ciudad de Buenos Aires, se alza un puente que se convirtió en ícono urbano y postal de Turismo. Su silueta moderna y su ubicación estratégica lo transformaron en una parada obligada tanto para porteños como para visitantes que recorren la zona.

Más allá de su atractivo visual, este puente representa un símbolo de la transformación urbana que vivió Buenos Aires en las últimas décadas. Integrado a un entorno que combina arquitectura contemporánea, espacios verdes y propuestas gastronómicas, el lugar invita a conocer una historia que va mucho más allá de su función como paso peatonal.

Cómo es el Puente de la Mujer de Buenos Aires y cuál es su historia Puente de la Mujer - El Puente de la Mujer, uno de los símbolos más reconocidos de Puerto Madero, fue la primera obra realizada en América Latina por el prestigioso arquitecto español Santiago Calatrava. Su construcción consolidó a la Ciudad de Buenos Aires como un referente regional en materia de arte, diseño y arquitectura contemporánea.

Además de su valor estético, el puente se destaca por su complejidad técnica. Se trata de un puente peatonal giratorio que cuenta con uno de los mecanismos de rotación más grandes del mundo, lo que le permite abrirse para facilitar el paso de embarcaciones a vela que circulan por los diques de la zona. Su diseño combina funcionalidad e ingeniería avanzada en un entorno urbano de alto tránsito turístico.

La estructura conecta el Dique 3 de Puerto Madero, permitiendo el cruce a pie entre la Avenida Alicia Moreau de Justo y la calle Olga Cossettini. Su forma no es casual: representa a una pareja bailando tango, donde el mástil blanco simboliza al hombre y la curva del puente a la mujer.

En 2022, el puente fue sometido a una importante remodelación que incluyó el reemplazo del piso de madera por un deck sustentable fabricado con plástico reciclado, proveniente de unas 100.000 Botellas de Amor, equivalentes a cinco toneladas de material.