Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata Es una historia profundamente argentina que, aunque retrata la realidad de un club de barrio, funciona como una metáfora universal sobre la lucha por los ideales y la dignidad. + Seguir en







Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable Netflix

Para despedir el año de la mejor manera, Netflix incorporó a su catálogo una de las obras más emblemáticas y emotivas del cine argentino: Luna de Avellaneda. Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable. Su desembarco en la plataforma el 15 de diciembre la impulsó rápidamente entre las más vistas, consolidándose como una elección ideal para ver en familia durante las fiestas por su mensaje de unión, compromiso y resistencia colectiva.

La historia se centra en el “Luna de Avellaneda”, un histórico club de barrio que, luego de años de esplendor, enfrenta una crisis económica profunda que pone en riesgo su continuidad. El eje del conflicto plantea una disyuntiva decisiva: vender el predio para la instalación de un casino moderno o sostener la lucha por preservar el club como espacio social y deportivo. A través del personaje de Román Maldonado, interpretado por Darín, el relato aborda con sensibilidad los dilemas éticos, las tensiones familiares y el valor de la identidad compartida, subrayando que los espacios comunitarios existen gracias a los lazos que los sostienen.

Revisitar Luna de Avellaneda en este cierre de año adquiere un sentido particular, ya que su narrativa apela a la memoria, la esperanza y la fuerza de los afectos frente a las dificultades. Aunque retrata la realidad concreta de un club barrial, la película funciona como una metáfora universal sobre la defensa de los ideales y la dignidad. Para quienes buscan una historia que combine emoción, humor y reflexión antes de que termine el año, este clásico de Campanella se presenta como una opción imprescindible.

Sinopsis de Luna de Avellaneda, la película argentina que llegó a Netflix Luna de Avellaneda, el aclamado film de Juan José Campanella que marcó una época en el cine nacional, desembarca en Netflix para emocionar a una nueva generación de espectadores. La historia traslada al público al corazón de un clásico club de barrio bonaerense que, luego de haber sido durante décadas un punto de encuentro social y deportivo para miles de familias, atraviesa una situación crítica. La decadencia económica y el paso del tiempo colocan a la institución al borde de la quiebra, funcionando como un reflejo de las crisis que golpean a los vínculos comunitarios en la Argentina.

El relato se centra en Román Maldonado, interpretado por Ricardo Darín, un hombre cuya vida entera está profundamente ligada al club: allí nació, allí formó su familia y allí intenta transmitir valores a las nuevas generaciones. Junto a sus amigos de siempre, encarnados por Eduardo Blanco y Mercedes Morán, Román enfrenta un dilema ético de enorme impacto. Una propuesta comercial promete saldar las deudas mediante la transformación del club en un casino, lo que implica resignar su identidad a cambio de estabilidad económica, o bien resistir y apostar a un rescate casi imposible que preserve las raíces del barrio.

Luna de avellaneda Su desembarco en la plataforma el 15 de diciembre la impulsó rápidamente entre las más vistas, consolidándose como una elección ideal para ver en familia durante las fiestas por su mensaje de unión, compromiso y resistencia colectiva. Netflix Con el avance de la historia, el conflicto institucional se entrelaza con las crisis personales de los protagonistas. No se trata únicamente de salvar un edificio, sino de atravesar matrimonios desgastados, amores del pasado que resurgen y la sensación constante de que el progreso avanza sin contemplaciones sobre las tradiciones más queridas. La película logra un delicado equilibrio entre un humor profundamente porteño y escenas de fuerte carga emocional, invitando al espectador a sentirse parte de esa asamblea donde se define el destino del “Luna”. En su cierre, la película se consolida como una poderosa metáfora sobre la dignidad, la pertenencia y la esperanza colectiva. A través de diálogos memorables y una ambientación cargada de nostalgia, Luna de Avellaneda plantea una pregunta que conserva plena vigencia: cuánto se está dispuesto a sacrificar para defender aquello que se ama. Se trata de una obra imprescindible que celebra la amistad y la lucha compartida, recordando que, más allá de los cambios de época, el sentido de comunidad sigue siendo el verdadero sostén. Tráiler de Luna de Avellaneda Embed - Kitustrailers: LUNA DE AVELLANEDA (Trailer en español) Reparto de Luna de Avellaneda Ricardo Darín como Román Maldonado.

Mercedes Morán como Graciela.

Eduardo Blanco como Américo.

Valeria Bertuccelli como Cristina.

José Luis López Vázquez como Don Aquiles.

Daniel Fanego como Alejandro.

Silvia Kutika como Verónica.

Atilio Pozzobon como Atilio.

Horacio Peña como Julio.